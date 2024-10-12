Усманов подал заявление о возбуждении дела на журналиста немецкого ARD
Основатель USM Алишер Усманов (девятое место в списке богатейших россиян по версии Forbes с состоянием $13,4 млрд). подал в прокуратуру Кельна заявление о возбуждении уголовного дела на журналиста ARD Ханса-Йоахима Зеппельта, который ранее обвинил его в создании системы подкупа судей в Международной федерации фехтования (FIE), сообщает Bild со ссылкой на адвоката бизнесмена Йоахима Штайнхёфеля.
Ранее в октябре Земельный суд Гамбурга уже встал на сторону Усманова в деле против Зеппельта и издал судебный запрет на распространение «недопустимых сообщений, основанных на подозрениях». После этого телеканал ARD удалил репортаж, в котором журналист выдвигал обвинения против российского бизнесмена.
На момент публикации материала статья, ставшая причиной разбирательства, была удалена с сайта ARD, однако сохранилась в кэше.
8 октября Усманов также подал заявление о возбуждении уголовного дела против Зеппельта в прокуратуру Кельна, рассказал Bild его адвокат. «Господин Зеппельт и ARD-Sportschau не только нарушили базовые стандарты журналистики и кодекс прессы. Закон предусматривает ответственность за подобные гнусные злонамеренные инсинуации. Зеппельт хотел очернить репутацию господина Усманова. Но никаких фактов у него не было. Это не журналистика, это позор», — подчеркнул Штайнхёфель.
Представитель прокуратуры Кельна Ульрих Бремер не смог оперативно подтвердить Bild поступление заявление от Усманова. Вместе с тем он отметил, что если оно поступит, то прокуратура сначала проверит заявление на наличие минимального количества доказательств и фактов, после чего решит, возбуждать ли уголовное дело.
О заявлении о возбуждении дела не знает и сам Зеппельт. «У меня нет ни информации от официальных органов, ни какой-либо другой информации об упомянутом вами заявлении. Поэтому у меня нет оснований для комментариев по поводу упомянутых вами фактов», — сказал журналист Bild.
Мастер спорта по фехтованию Усманов возглавлял FIE с 2008 года. В марте 2022-го он приостановил свои полномочия из-за санкций, введенных против него Евросоюзом. С тех пор исполняющим обязанности президента FIE является Эммануэль Катсиадакис.
В августе 2024 года телеканал ARD опубликовал несколько статей и видеорепортаж о фехтовании на Олимпиаде в Париже. В них Зеппельт обвинил Усманова в создании системы «подкупа судей» в этом виде спорта. В качестве примера он привел проигрыш в 1/8 финала одного из фаворитов, грузинского саблиста Сандро Базадзе, который обвинил в своем поражении судейство.
Позднее президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе (отец спортсмена) отозвал это утверждение как эмоциональное и принес извинения FIE. Утверждения ARD также опроверг Катсиадакис, отметивший, что манипуляции со стороны судейства исключены благодаря назначению судей компьютером за полчаса до поединка.
В 2014 году именно после серии репортажей Зеппельта о допинге в России международные спортивные организации начали расследование, приведшее к дисквалификации целого ряда спортсменов из России.
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