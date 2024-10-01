Усманов выиграл суд по делу об обвинениях Зеппельтом в подкупе судей FIE

В августе 2024 года телеканал ARD опубликовал две статьи и видеорепортаж о фехтовании на Олимпийских играх в Париже, в которых журналист Зеппельт обвинил Усманова в создании системы подкупа судей

Алишер Усманов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Земельный суд Гамбурга назвал недостоверными обвинения телеканала ARD в адрес Алишера Усманова в создании системы подкупа судей в Международной федерации фехтования (FIE). Об этом говорится в сообщении пресс-службы бизнесмена.

«Cуд признал опубликованные ARD сведения недостоверными, издал запрашиваемый судебный запрет (324 O 421/24), запрещающий их распространение как «недопустимые сообщения, основанные на подозрениях», — говорится в сообщении.

В августе 2024 года немецкий телеканал опубликовал две статьи и видеорепортаж о фехтовании на Олимпийских играх в Париже, в которых журналист Ханс-Йоахим (Хайо) Зеппельт обвинил Алишера Усманова, добровольно приостановившего исполнение обязанностей президента FIE в начале 2022 года в связи с санкциями ЕС, в создании системы «подкупа судей» в этом виде спорта. В FIE опровергли эти утверждения.

Репортаж был основан, в частности, на эпизоде с грузинским спортсменом Сандро Базадзе, проигравшим поединок в 1/8 финала Олимпийских игр в Париже, как он сам утверждал, из-за нечестного судейства. Позднее президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе отозвал это утверждение как эмоциональное и принес официальные извинения FIE.

Как отметили в пресс-службе бизнесмена, в период 2022-2024 годов ряд европейских СМИ и общественных деятелей признали, что не могут доказать собственные утверждения в отношении Усманова, и подписали письменные обязательства прекратить их незаконное распространение. На данный момент в пользу Усманова уже сделано порядка 30 подобных заявлений. По результатам судебных разбирательств адвокатами бизнесмена получено значительное число судебных запретов на распространение недостоверной информации европейскими СМИ.

Адвокат бизнесмена Йоахим Штайнхёфель отметил, что

«нет никаких доказательств, кроме сплетен, распространяемых сомнительными свидетелями, выдуманных инсинуаций, домыслов и слухов».

«Запрещенное судом заявление также является уголовным преступлением. Незаконный репортаж вписывается в общую клеветническую кампанию против моего клиента <...>, основанную на принципе «богатый россиянин по определению виновен», — заявил Штайнхёфель.

В 2014 году именно после серии репортажей Зеппельта о допинге в России международные спортивные организации начали расследование, приведшее к дисквалификации целого ряда спортсменов из России.