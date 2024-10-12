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Минпромторг разработал проект о квоте на российское вино в ресторанах

Минпромторг предложил установить квоту в 20% на российское вино в ресторанах
Минпромторг считает, что у посетителей ресторанов «ограничены возможности ознакомиться с отечественной продукцией», так как доминируют иностранные бренды, в магазинах тоже «сложно сделать выбор» в пользу российских вин
Фото: Filippo Carlot / IMAGO / ТАСС
Фото: Filippo Carlot / IMAGO / ТАСС

Минпромторг разработал законопроект, который устанавливает обязательную долю российского вина в меню ресторанов, а также на полках магазинов в 20% от общего количества вин. Изменения предлагается ввести с 1 марта 2025 года.

В пояснительной записке к документу говорится, что проект призван повысить конкурентоспособность российского вина.

Сейчас, считают авторы, потребители в России «имеют ограниченные возможности ознакомиться с продукцией отечественных производителей», так как в меню заведений общественного питания преобладают иностранные бренды. По той же причине покупателям в магазинах «сложно сделать выбор в пользу отечественной продукции», говорится в записке.

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Фото:Neil Hall / EPA / TACC

При этом качество российских вин растет, а площади виноградников ежегодно увеличиваются, заявили в министерстве. В 2023 году общая площадь виноградных насаждений составила 105,3 тыс. га, что на 4,05% больше по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году планируется закладка 6,22 тыс. га новых виноградников.

В марте этого года Ассоциация виноградарей и виноделов России предлагала ввести квоту для кафе и ресторанов - не менее 50% отечественных вин в винной карте. Как пояснял тогда РБК исполнительный секретарь АВВР Алексей Плотников, во всех винодельческих странах доля местной продукции составляет от 80 до 90% (в России, по оценкам участников рынка, — около 60%).

В последнее время власти несколько раз повышали ставки ввозных пошлин на вино из стран, которые правительство внесло в список недружественных. Так, с августа 2023 года они выросли с 12,5 до 20%, а позже - до 25%.

Вина из "недружественных стран" продолжают занимать большую часть портфелей крупнейших виноторговых компаний России, формируя в среднем 58% ассортимента вин, сообщал «РБК Вино». На «дружественные» вина приходится 26% ассортимента, а на российские — 16%. Годом ранее показатель составлял 75, 15 и 10% соответственно. 

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минпромторг Вино российское вино алкоголь алкогольный рынок рестораны магазины
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