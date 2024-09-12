Что способствует развитию молодежного предпринимательства

Поколение Z постепенно становится основной рабочей силой, и его предпринимательская инициатива обещает стать драйвером для экономики

Фото: Shutterstock

Вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи становится одним из ключевых внутренних резервов для экономического роста и социального развития, отмечают эксперты.

Уже через шесть лет до 60% рабочей силы наряду с миллениалами (поколение Y, 1981–1996 годы рождения) будет составлять поколение Z (1997–2012), заявила недавно руководитель аналитической службы комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Энговатова.

В свою очередь, устойчивый рост экономики напрямую связан с развитием сектора малого и среднего предпринимательства (МСП), отмечают авторы доклада НИУ ВШЭ «МСП как драйвер структурных изменений в российской экономике» (2023): «Здесь формируются технологические стартапы, тестируются прорывные инновации и бизнес-модели, происходит формирование быстрорастущих фирм».

Кроме того, малый бизнес — наиболее доступная форма профессиональной самореализации активной молодежи, выстраивания карьерных «лифтов» между наукой и бизнесом, отмечают аналитики ВШЭ. А устойчивый рост цифровой экономики и расширение возможностей гибкой занятости только усиливают потенциал МСП.

Поэтому поддержка и содействие предпринимательской активности молодежи сегодня является одним из национальных приоритетов.

Насколько активно молодежь занимается бизнесом

В Минэкономразвития России отмечают в целом рост предпринимательской активности и особую инициативность молодых предпринимателей.

Сегодня бизнес ведут 6,5 млн субъектов МСП, рассказала замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова: «Это максимальное значение с 2016 года». Количество частных организаций в статусе вновь созданных компаний на сегодня достигает 1,5 млн. Кроме того, по словам Илюшниковой, в стране уже свыше 10 млн самозанятых.

Число предпринимателей в возрасте до 25 лет за 2023 год, по данным Минэкономразвития, увеличилось на 20%, а за последние четыре года — в 1,5 раза, и сегодня достигает 250 тыс. В целом же каждый четвертый индивидуальный предприниматель в России является представителем молодежи, по данным Корпорации МСП: в стране порядка 1 млн ИП в возрасте до 35 лет.

Формально молодежью в стране признаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет, до этого возраста они могут получать меры господдержки в рамках молодежной политики. В 2020 году верхняя планка была повышена с 30 лет.

Что способствует предпринимательской активности молодежи

Молодое поколение — любознательное и рискованное, считает замминистра Илюшникова: «Молодые люди сегодня — созидатели: они не боятся запускать собственные проекты».

Действительно, молодые специалисты в возрасте 18–24 лет (19%) и 25–34 лет (13%) чаще планируют открытие бизнеса, следует из результатов исследования «Авито Работа», представленного в июне на Петербургском международном экономическом форуме. В целом, более трети (36%) россиян хотя бы раз задумывались об открытии бизнеса, 9% опрошенных планируют запустить бизнес в ближайшее время.

Одним из основных преимуществ поколения Z для запуска бизнеса, по данным исследования «Авито Работы», является их цифровая грамотность (так считают 37% участников опроса).

В частности, вовлечению молодежи в бизнес способствует технологическое развитие и рост платформенной занятости, пришли к выводу авторы исследования «Платформенная занятость как инструмент трудовой социализации представителей поколения Z» (2021) Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ): «Начиная с малого или микро-бизнеса, основанного на платформенной занятости, не требующих ни сложных регистрационных процедур, ни привлечения заметного стартового капитала, представителей поколения Z могут попробовать себя как предприниматели».

Среднегодовые темпы роста платформенной экономики в нашей стране с 2018 по 2021 год, по данным РГГУ, составили 17,4%.

Общая численность занятых в российской платформенной экономике, по оценкам Института социальной политики НИУ ВШЭ, в 2022 году достигла порядка 15,5 млн чел., в том числе 1,7 млн чел. — в качестве основной работы. При этом платформенную занятость в качестве основной и эпизодической чаще других указывали студенты.

В целом, «зумеры» активно включаются в рынок труда, в том числе в традиционный и технологический бизнес. Так, по данным Минобрнауки России, в 2024 году порядка 60% студентов выпускных курсов совмещают работу и учебу.

На момент старта в июле 2023 года московского проекта FUN (find ur neighbour) — стартапа по разработке мобильного приложения для поиска соседа для совместной аренды жилья, например, всем его участникам было по 20 лет, они студенты ВШЭ и МГТУ им. Н. Э. Баумана, рассказала руководитель проекта Анастасия Анисимова. Команда, по ее словам, нацелена на долгосрочное развитие проекта с перспективой не только обрести значительную долю рынка, но и на расширить продуктовую линейку: «Спрос на подобные сервисы возрастает в связи с популяризацией sharing-экономики и подорожанием стоимости аренды жилья».

Пока проект развивается на собственные средства, но студенты рассчитывают привлечь инвесторов и грантовую поддержку: «Сейчас мы участвуем в конкурсе «Твой Ход» Росмолодежи, а также ожидаем старта приема заявок по студенческому направлению от Фонда содействия инновациям».

Аналитики отмечают, что современное поколение ориентировано на решение в том числе глобальных и социальных задач.

Так, команда студентов Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ), например, разработала медицинский браслет для мониторинга показателей здоровья пациента, рассказал один из основателей стартапа LifeLine Роман Гришин. Проект, который он основал с однокурсниками Василисой Елиной и Егором Коршуновым находится на стадии разработки. Для развития проекта нужны инвестиции, говорят разработчики. Они надеются привлечь ресурсы в том числе на грантовых конкурсах — в частности, подали заявку на конкурс студенческих стартапов Фонда содействия инновациям, и в целом рассчитывают на поддержку проекта в социально значимой отрасли государством.

Как господдержка помогает молодым

Росту вовлеченности молодых людей в бизнес способствует действующая система господдержки, уверены в Минэкономразвития. «Открывать бизнес не так страшно. Есть самозанятость с льготными условиями. Есть гранты. Разную поддержку можно получить в центрах «Мой бизнес», — говорит Татьяна Илюшникова.

Действительно, за последние пять лет государство выстроило систему поддержки молодых предпринимателей и ежегодно расширяет меры поддержки. Так, благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет могут получить гранты на реализацию своих проектов. Остальным предпринимателям, например, в возрасте от 25 и старше, доступен весь спектр поддержки в центрах «Мой бизнес» и на платформе МСП.РФ.

Грантовая поддержка осуществляется через центры «Мой бизнес», которые представлены в 88 регионах страны: там помогают оформить заявку, написать бизнес-план, объяснят, как пройти обучение, необходимое для получения денежных средств. Только за 2023 год такую поддержку получили более 540 тыс. субъектов МСП, самозанятых граждан и физических лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность.

Напомним, что цифровая платформа МСП.РФ была запущена в феврале 2022 года. В режиме онлайн для предпринимателей здесь доступно более 30 сервисов и 800 мер региональной поддержки. Среди них: регистрация бизнеса, консультации, образовательные курсы, оценка рынка и расчет бизнес-плана, конструктор документов, законодательный дайджест, календарь налоговой отчетности, сервис досудебного обжалования, каталог франшиз, база объектов недвижимости под бизнес, форма подачи заявки на получение льготных кредитов. Количество пользователей платформы на сегодня превысило 900 тыс.

Кирилл Тихонов (21 год) из села Ярково Тюменской области, например, открыл предприятие по производству мясных полуфабрикатов буквально при поддержке местного центра «Мой бизнес»: будучи еще студентом, Кирилл принял участие в образовательном проекте для начинающих «Азбука предпринимателя», где ему помогли составить бизнес-план на получение помощи по социальному контракту, зарегистрировать бизнес, выбрать налоговый режим, определить ОКВЭДы и открыть расчетный счет.



Пройдя обучение по основам предпринимательской деятельности, молодой человек успешно защитил проект и получил 350 тыс. руб. на покупку оборудования и открыл торговую точку. Затем по программе «Легкий старт» Фонда микрофинансирования Тюменской области он получил еще 500 тыс. руб. на строительство цеха. Сейчас он производит и продает мясо, полуфабрикаты, фарш и шашлык. В планах у Кирилла участвовать в конкурсе грантов для молодых предпринимателей от правительства региона.

Алина Вильгоцкая (25 лет) из Нижневартовска на средства молодежного гранта в 2023 году открыла швейную студию, которая до этого была небольшой домашней мастерской. Запустить бизнес девушке изначально тоже помогла субсидия — социальный контракт — мера соцподдержки, предусмотренная с 2020 года и, в отличие от пособия, обязующая получателя найти работу, пройти обучение или открыть бизнес (с 2022 года размер субсидии может достигать 350 тыс. руб.). На эти средства Алина приобрела швейные машины. Затем будущая предпринимательница прошла бесплатное обучение в центре «Мой бизнес» и открыла ИП: курсы помогли разработать грамотную финансовую модель ателье, выстроить ценообразование, и в результате получить молодежный грант в размере 500 тыс. руб. С момента открытия полноценной мастерской, по словам Алины, ее доход вырос в три раза. Сейчас студия шьет на заказ, но в планах — расширить мастерскую и продавать готовые коллекции. «Сложно найти профессиональную швею-закройщика. Также очень затратно сертифицировать и маркировать товар», — отмечает предпринимательница.

С какими рисками сталкиваются молодые предприниматели

Наибольшие сложности молодые люди в целом испытывают в период профессионального становления и при запуске первых бизнес-проектов, говорит Татьяна Илюшникова: «Поэтому для них действуют отдельные программы, такие как грант на запуск или развитие бизнеса».

Для старта чаще всего выбирают самозанятость или ИП, из сфер — торговлю, электронную коммерцию, либо же монетизируют личные компетенции, рассказали в Минэкономразвития.

Например, в начале 2024 года, по данным дочерней компании «Сбера» «Деловая среда», наиболее популярной сферой деятельности у предпринимателей в возрасте 18–25 лет стала розничная торговля: в этом секторе ими было открыто на 62% больше проектов, чем годом ранее.

При этом большинство небольших компаний, как правило, закрываются в первые два года, говорит замминистра экономики Илюшникова: «Это общий тренд, он не зависит от возраста предпринимателя». Задача государства, по ее словам, не только помочь стартовать, но и повысить выживаемость компаний. Ведь у предпринимателей в возрасте 30–35 лет наблюдается уже больше зрелых, успешных проектов, иногда даже выходящих за рамки сектора малого и среднего бизнес.

Из 1,5 млн вновь созданных компаний, по статистике ведомства, выживает порядка 500 тыс. Поэтому важно сохранение и развитие мер поддержки, говорит эксперт: «Мы видим прямую корреляцию между выживаемостью компаний и использованием инструментов развития. МСП, получившие поддержку, спустя год имеют более высокие показатели: по доходу — в два раза, по росту занятых — в восемь раз. Риск закрытия у МСП, не получавших поддержку, вдвое выше, чем у получателей поддержки.

Спустя три года после получения финансовой поддержки 80% предпринимателей продолжают действовать. «Компании, которые используют программы поддержки, переходят к качественному росту, используют новые технологии, расширяют штат сотрудников и как следствие дают наибольший экономический эффект», — отмечают в Минэкономразвития.

О том, что необходимо повышать эффективность молодежного бизнеса и его качественные показатели, заявлял ранее в послании Федеральному Собранию и глава государства Владимир Путин: «Такую созидательную энергию нужно обязательно поддержать, чтобы средний доход на работника, занятого в сфере малого и среднего бизнеса, в предстоящие шесть лет рос быстрее темпов увеличения ВВП».

Зачем учиться бизнесу смолоду

В целом молодые предприниматели активно интересуются и пользуются мерами господдержки, отмечают в Минэкономразвития. При этом зачастую помимо финансовой помощи для них не менее актуальна консультационная и образовательная поддержка, отмечает Татьяна Илюшникова: «68% из участников наших мероприятий, направленных на развитие скиллов, навыков, компетенций — это предприниматели моложе 35 лет».

Шоу барабанщиц DrumShow11 из Красноярска за предыдущие пять лет преуспело в родном городе, рассказала лидер коллектива Софья Гринь: «С 2019 года было проведено более 700 выступлений и привлечено внимание более 1 млн зрителей». Выйдя же на московский event-рынок, команда самозанятых в отрасли девушек столкнулась с высокой конкуренцией, отмечает Софья Гринь. Это, по ее словам, заставило их внимательнее отнестись к программам господдержки и возможностям продвижения на столичном рынке.

Образовательная программа «Я в деле», в частности, помогла артисткам составить подробный анализ конкурентов, выделить свои сильные стороны и просчитать риски проекта. Сейчас московская команда DrumShow11 планирует расширение состава артистов и увеличение количества выступлений.

Напомним, что образовательная программа молодежного предпринимательства «Я в деле» запущена благотворительным фондом «Капитаны» при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и «Росмолодежи» в 2022 году. Она призвана повысить уровень предпринимательской грамотности и бесплатна для участников. За 2,5 года в ней приняли участие уже более 235 тыс. студентов и старшеклассников из 72 регионов страны, были созданы 11 тыс. проектов, часть из которых стали действующими бизнесами и стартапами.

Из 123 тыс. участников предпринимательского турнира среди университетов выпускниками программы стали 55 тыс. студентов. Победители прошли двухмесячный очный курс обучения предпринимательству, а лучшие из них приняли участие в бизнес-интенсивах, где доработали проекты с помощью экспертов-практиков.

Студенческий стартап LifeLine занял третье место в конкурсе проекта «Я в деле» в Москве, рассказал Роман Гришин: «Нам удалось переработать идею проекта: в дальнейшем мы хотим преобразовать медицинский браслет в универсальное ПО для умных браслетов и часов, которое будет иметь возможность связывать устройства с электронным медицинским приложением».

Участники проекта FUN тоже находятся в постоянном поиске как финансовых, так и образовательных возможностей, которые способствуют развитию проекта, навыков и опыта в ИТ-бизнесе, говорит Анастасия Анисимова: «Например, мы с командой проходили бесплатное обучение, направленное на развитие навыков в управлении цифровым продуктом от университета «Иннополис».

«Программа «Я в деле» обучает полному перечню базовых компетенций предпринимателя, в этом нам помогают опытные наставники и эксперты из самых разных сфер бизнеса», — рассказал замруководителя федеральной программы по развитию молодежного предпринимательства в Москве Максим Анисимов.

В бизнесе важны связи, отмечает вице-президент «Деловой России» Нонна Каграманян. Общественная организация, по ее словам, в рамках спецпроекта «Молодежный инвестиционный лифт» также помогает молодым предпринимателям презентовать свои проекты опытным бизнесменам, которые в свою очередь могут стать как инвесторами, так и наставниками и проводниками в рынок.

Еще несколько проектов для поддержки молодых предпринимателей запущено в рамках трека «Росмолодежь.Бизнес». Один из них — проект «СтартТех». Он пройдет на площадке особой экономической зоны «Алабуга» и объединит 150 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет и действующих предпринимателей. Они смогут обменяться опытом и создать инновационные технологические продукты. Подать заявку можно на сайте «Росмолодежь.Бизнес» до 22 сентября.