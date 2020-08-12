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В 500 метрах от Кремля построят элитный жилой дом

В центре Москвы, на участке, где находился снесенный в 1930 годы Воздвиженский храм, построят жилой дом. По оценке экспертов, цена 1 кв.м в нем превысит ₽1 млн. Разрешение на проект получила компания уфимского нефтетрейдера АТЭК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) согласовал градостроительный план земельного участка, разрешающий среднеэтажную жилую застройку на улице Воздвиженка, 7/6, стр.6. Это следует из материалов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Москвы. Участком площадью 0,5 га владеет ООО «Премиум Информ», свидетельствуют данные Росреестра. Эта компания и получила разрешительную документацию.

Сейчас участок будущего строительства частично занят парковкой, частично огорожен забором. За ним руины трехэтажного дома 1896 года постройки. В историко-культурной экспертизе, подготовленной для нового проекта, указано, что дом «находится в аварийном, руинированном состоянии», не является объектом культурного наследия и не обладает признаками объекта культурного наследия. Новый дом построят не на месте этих руин, а рядом с ними, на свободном участке, указано в экспертизе.

С начала XVIII века на участке, где запланировано строительство, находился храм Крестовоздвиженского монастыря, но его снесли в 1934 году. Ранее предполагалось, что на нем будет построен не жилой дом, а «общественный объект», следует из материалов заседания Градостроительно-земельной комиссии Москвы от 2014 года. Тогда планировалось, что остатки стен трехэтажного кирпичного здания законсервируют, а на месте сохранившегося фундамента Крестовоздвиженского храма создадут археологический парк, поместив сохранившиеся части построек под стекло.

Кто получил разрешение на строительство

«Примиум Информ», согласно данным ЕГРЮЛ, на 99% принадлежит Татьяне Петровой и на 1% через цепочку компаний «АТЭК Групп». Группа АТЭК, основанная в 2001 году братьями Игорем и Евгением Бидило, занимается оптовыми продажами нефти и нефтепродуктов, но у нее есть дочерняя компания «Кеско», которая специализируется на строительстве и управлении недвижимостью. В пресс-службе «Кеско» уточнили, что «Премиум Информ» подконтрольно компании.

Среди проектов «Кеско» — гостиницы Hilton Garden Inn в Краснодаре, Уфе и Новороссийске, Ibis в Петербурге и Казани, Mercure в Петербурге, бизнес-центр «Кеско Хаус» в Москве. У компании также есть жилые проекты в Новороссийске, Уфе и Петербурге.

Как уточнили в Москомархитектуре, на Воздвиженке, 7/6, стр. 6, разрешено строительство не выше 18 м и плотностью не более 4,6 тыс. кв.м на 1 га, то есть наземная площадь нового жилого дома может составить не более 2,3 тыс. кв.м. Согласно историко-культурной экспертизе для нового строительства, на участке может быть построен четырехэтажный жилой дом с подземным пространством под автопарковку и технические помещения.

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Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В «Кеско» подтвердили, что планируют строительство жилья, согласно выданной градостроительной документации, но пока не приняли решение, реализовывать ли проект самостоятельно или продать его. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируется во втором квартале 2022 года, добавили в компании.

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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На участке можно построить камерный клубный дом, элитный ввиду своего местоположения, считает партнер Colliers International Владимир Сергунин. По его мнению, если исходить из текущих разрешенных параметров, то оптимально было бы построить дом на 10-12 квартир с подземным паркингом. Директор отдела стратегического консалтинга компании CBRE Ольга Земцова оценивает объем инвестиций в этот «штучный продукт в уникальном месте» в 300-350 млн руб. Сергунин считает, что проект может потребовать вложений до 500-600 млн. руб. в зависимости от сложностей, связанных с проведением историко-культурных экспертиз, подземными работами и т.п.

Выручка застройщика может составить около 1,7-2 млрд руб., стоимость 1 кв.м в новом доме — 1-1,2 млн руб., полагает Сергунин. Схожую оценку дает и Земцова — 1-1,3 млн руб. за 1 кв. м.

Автор: Надежда Федорова
Теги: недвижимость, жилая недвижимость, Воздвиженка, Москомархитектура
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