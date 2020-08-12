В 500 метрах от Кремля построят элитный жилой дом

В центре Москвы, на участке, где находился снесенный в 1930 годы Воздвиженский храм, построят жилой дом. По оценке экспертов, цена 1 кв.м в нем превысит ₽1 млн. Разрешение на проект получила компания уфимского нефтетрейдера АТЭК

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) согласовал градостроительный план земельного участка, разрешающий среднеэтажную жилую застройку на улице Воздвиженка, 7/6, стр.6. Это следует из материалов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Москвы. Участком площадью 0,5 га владеет ООО «Премиум Информ», свидетельствуют данные Росреестра. Эта компания и получила разрешительную документацию.

Сейчас участок будущего строительства частично занят парковкой, частично огорожен забором. За ним руины трехэтажного дома 1896 года постройки. В историко-культурной экспертизе, подготовленной для нового проекта, указано, что дом «находится в аварийном, руинированном состоянии», не является объектом культурного наследия и не обладает признаками объекта культурного наследия. Новый дом построят не на месте этих руин, а рядом с ними, на свободном участке, указано в экспертизе.

С начала XVIII века на участке, где запланировано строительство, находился храм Крестовоздвиженского монастыря, но его снесли в 1934 году. Ранее предполагалось, что на нем будет построен не жилой дом, а «общественный объект», следует из материалов заседания Градостроительно-земельной комиссии Москвы от 2014 года. Тогда планировалось, что остатки стен трехэтажного кирпичного здания законсервируют, а на месте сохранившегося фундамента Крестовоздвиженского храма создадут археологический парк, поместив сохранившиеся части построек под стекло.

Кто получил разрешение на строительство «Примиум Информ», согласно данным ЕГРЮЛ, на 99% принадлежит Татьяне Петровой и на 1% через цепочку компаний «АТЭК Групп». Группа АТЭК, основанная в 2001 году братьями Игорем и Евгением Бидило, занимается оптовыми продажами нефти и нефтепродуктов, но у нее есть дочерняя компания «Кеско», которая специализируется на строительстве и управлении недвижимостью. В пресс-службе «Кеско» уточнили, что «Премиум Информ» подконтрольно компании. Среди проектов «Кеско» — гостиницы Hilton Garden Inn в Краснодаре, Уфе и Новороссийске, Ibis в Петербурге и Казани, Mercure в Петербурге, бизнес-центр «Кеско Хаус» в Москве. У компании также есть жилые проекты в Новороссийске, Уфе и Петербурге.

Как уточнили в Москомархитектуре, на Воздвиженке, 7/6, стр. 6, разрешено строительство не выше 18 м и плотностью не более 4,6 тыс. кв.м на 1 га, то есть наземная площадь нового жилого дома может составить не более 2,3 тыс. кв.м. Согласно историко-культурной экспертизе для нового строительства, на участке может быть построен четырехэтажный жилой дом с подземным пространством под автопарковку и технические помещения.