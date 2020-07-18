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Бизнес ,  
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Владелец парфюмерных бутиков купит Казанское подворье недалеко от Кремля

Поставщик элитной парфюмерии Владимир Давиди оказался единственным претендентом на покупку Казанского архиерейского подворья в Ветошном переулке у Кремля. Ранее бизнесмен приобрел два исторических особняка на соседней Никольской
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Департамент Москвы по конкурентной политике запланировал на июль аукцион по продаже здания Казанского архиерейского подворья (Ветошный переулок, 11), следует из протокола, опубликованного на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов. Но претендент только один — ООО «СТЕН-2000», которое, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Владимиру Давиди. В соответствии с правилами с единственным участником несостоявшегося аукциона должны заключить договор купли-продажи по начальной цене 341 млн руб.

Давиди владеет компанией Esterk Lux Parfum — одним из поставщиков дорогой парфюмерии в московский ЦУМ и петербургский ДЛТ, сети Articoli, «Рив Гош» и «Иль дэ Боте». Сам Давиди развивает сеть парфюмерных бутиков Molecule (16 точек) и монобрендовые магазины Kilian и Serge Lutens.

Связаться с Давиди не удалось. РБК направил запрос в Esterk Lux Parfum и в столичный департамент по конкурентной политике.

Чем известен особняк в Ветошном переулке

Трехэтажное здание площадью 2,8 тыс. кв. м в Ветошном переулке носит статус объекта культурного наследия регионального значения. В нем располагалось Казанское архиерейское подворье — резиденция, в которой могли временно останавливаться или постоянно жить священнослужители. Здание в его нынешнем виде построено в 1870-е годы по проекту архитектора Андрея Стратилатова.

Здание в Ветошном переулке в его текущем состоянии непригодно для эксплуатации, указано в аукционной документации со ссылкой на отчет об оценке, составленный в мае 2020 года. Директор отдела стратегического консалтинга компании CBRE Ольга Земцова оценивает инвестиции в реставрацию этого «достаточно ветхого» здания в 150–200 руб. за 1 кв. м, а общие затраты на строительные работы — 420–560 млн руб.

Есть вероятность, что реализация нового проекта повлечет за собой снос всей постройки до фасадной стены, полагает заместитель директора департамента стрит-ретейла Colliers International Лариса Еремина. По ее мнению, именно затраты на масштабную реставрацию, скорее всего, были причиной отсутствия высокого интереса покупателей к этому активу.

Здание подойдет под монобрендовый бутик или заведение общепита при создании правильной концепции, указывает Еремина. По ее словам, из-за близости ГУМа, Кремля и Никольской улицы в районе сформирован высокий пешеходный трафик: «Популярности этого места способствует то, что в последние годы Никольская улица стала полностью пешеходной, здесь расположено большое количество исторических и архитектурных достопримечательностей, а также работают многочисленные кафе и рестораны».

Ветошный переулок не может похвастаться высоким трафиком в отличие от Никольской, хотя здание находится в 100 м от нее, считает Земцова. По ее мнению, ретейл в этом тихом переулке работать не будет — здание идеально подошло бы для небольшого премиального офиса, но для этого важно, чтобы во дворе дома было хотя бы несколько парковочных мест.

«Расстрельный» дом на Никольской станет премиальным универмагом
Бизнес
<p>Дома 19&ndash;21 и 23 по улице&nbsp;Никольская в Москве, 2015 год</p> <p></p>

В 2016 году Давиди уже приобрел два исторических здания по адресам Никольская, 19–21 и 23. Дом на Никольской, 23 вошел в историю как «расстрельный»: в нем Военная коллегия Верховного суда СССР выносила смертные приговоры по многим громким делам во время сталинских репрессий. Здесь решилась судьба Мейерхольда, Бабеля, Тухачевского, Бухарина, Зиновьева и многих других. По некоторым свидетельствам, часть приговоров приводилась в исполнение в подвалах здания.

Давиди в 2016 году рассказывал, что планирует создать в комплексе премиальный универмаг с книжным салоном, кондитерской, рестораном и винным погребом.

Автор: Надежда Федорова
Теги: памятник архитектуры, Кремль, реконструкция, Москва
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