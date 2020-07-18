Владелец парфюмерных бутиков купит Казанское подворье недалеко от Кремля
Департамент Москвы по конкурентной политике запланировал на июль аукцион по продаже здания Казанского архиерейского подворья (Ветошный переулок, 11), следует из протокола, опубликованного на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов. Но претендент только один — ООО «СТЕН-2000», которое, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Владимиру Давиди. В соответствии с правилами с единственным участником несостоявшегося аукциона должны заключить договор купли-продажи по начальной цене 341 млн руб.
Давиди владеет компанией Esterk Lux Parfum — одним из поставщиков дорогой парфюмерии в московский ЦУМ и петербургский ДЛТ, сети Articoli, «Рив Гош» и «Иль дэ Боте». Сам Давиди развивает сеть парфюмерных бутиков Molecule (16 точек) и монобрендовые магазины Kilian и Serge Lutens.
Связаться с Давиди не удалось. РБК направил запрос в Esterk Lux Parfum и в столичный департамент по конкурентной политике.
Чем известен особняк в Ветошном переулке
Трехэтажное здание площадью 2,8 тыс. кв. м в Ветошном переулке носит статус объекта культурного наследия регионального значения. В нем располагалось Казанское архиерейское подворье — резиденция, в которой могли временно останавливаться или постоянно жить священнослужители. Здание в его нынешнем виде построено в 1870-е годы по проекту архитектора Андрея Стратилатова.
Здание в Ветошном переулке в его текущем состоянии непригодно для эксплуатации, указано в аукционной документации со ссылкой на отчет об оценке, составленный в мае 2020 года. Директор отдела стратегического консалтинга компании CBRE Ольга Земцова оценивает инвестиции в реставрацию этого «достаточно ветхого» здания в 150–200 руб. за 1 кв. м, а общие затраты на строительные работы — 420–560 млн руб.