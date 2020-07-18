Владелец парфюмерных бутиков купит Казанское подворье недалеко от Кремля

Поставщик элитной парфюмерии Владимир Давиди оказался единственным претендентом на покупку Казанского архиерейского подворья в Ветошном переулке у Кремля. Ранее бизнесмен приобрел два исторических особняка на соседней Никольской

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Департамент Москвы по конкурентной политике запланировал на июль аукцион по продаже здания Казанского архиерейского подворья (Ветошный переулок, 11), следует из протокола, опубликованного на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов. Но претендент только один — ООО «СТЕН-2000», которое, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Владимиру Давиди. В соответствии с правилами с единственным участником несостоявшегося аукциона должны заключить договор купли-продажи по начальной цене 341 млн руб.

Давиди владеет компанией Esterk Lux Parfum — одним из поставщиков дорогой парфюмерии в московский ЦУМ и петербургский ДЛТ, сети Articoli, «Рив Гош» и «Иль дэ Боте». Сам Давиди развивает сеть парфюмерных бутиков Molecule (16 точек) и монобрендовые магазины Kilian и Serge Lutens.

Связаться с Давиди не удалось. РБК направил запрос в Esterk Lux Parfum и в столичный департамент по конкурентной политике.

Чем известен особняк в Ветошном переулке Трехэтажное здание площадью 2,8 тыс. кв. м в Ветошном переулке носит статус объекта культурного наследия регионального значения. В нем располагалось Казанское архиерейское подворье — резиденция, в которой могли временно останавливаться или постоянно жить священнослужители. Здание в его нынешнем виде построено в 1870-е годы по проекту архитектора Андрея Стратилатова.

Здание в Ветошном переулке в его текущем состоянии непригодно для эксплуатации, указано в аукционной документации со ссылкой на отчет об оценке, составленный в мае 2020 года. Директор отдела стратегического консалтинга компании CBRE Ольга Земцова оценивает инвестиции в реставрацию этого «достаточно ветхого» здания в 150–200 руб. за 1 кв. м, а общие затраты на строительные работы — 420–560 млн руб.