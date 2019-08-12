Индийская корпорация продаст 20% своего нефтяного бизнеса Saudi Aramco

Таким образом саудовская нефтяная компания планирует выйти на новый для себя индийский рынок. В частности, она планирует поставлять до 500 тыс. баррелей нефти в сутки на НПЗ RIL в Индии

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Индийская корпорация Reliance Industries (RIL) продаст 20% акций своего бизнеса по нефтепереработке и нефтехимии саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на председателя совета директоров индийской компании Мукеша Амбани.

«[Это] крупнейшие иностранные инвестиции в истории Reliance, — сказал он на ежегодном общем собрании компании в Мумбаи. — Это также одна из крупнейших иностранных инвестиций в Индии».

По его словам, пакет из 20% акций оценивается в рамках сделки на $75 млрд. Сюда уже входит долг компании. Переговоры о продаже доли ведутся по той причине, что Saudi Aramco планирует выйти со своей нефтью на новые рынки. Она собирается начать поставки 500 тыс. баррелей нефти в день на долгосрочной основе на нефтеперерабатывающий завод RIL в индийском Джамнагаре.

«Это означает идеальную синергию между крупнейшим в мире производителем нефти и крупнейшим в мире интегрированным нефтеперерабатывающим и нефтехимическим комплексом», — добавил Амбани.