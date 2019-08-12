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Индийская корпорация продаст 20% своего нефтяного бизнеса Saudi Aramco
Таким образом саудовская нефтяная компания планирует выйти на новый для себя индийский рынок. В частности, она планирует поставлять до 500 тыс. баррелей нефти в сутки на НПЗ RIL в Индии
Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Индийская корпорация Reliance Industries (RIL) продаст 20% акций своего бизнеса по нефтепереработке и нефтехимии саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на председателя совета директоров индийской компании Мукеша Амбани.

«[Это] крупнейшие иностранные инвестиции в истории Reliance, — сказал он на ежегодном общем собрании компании в Мумбаи. — Это также одна из крупнейших иностранных инвестиций в Индии».

По его словам, пакет из 20% акций оценивается в рамках сделки на $75 млрд. Сюда уже входит долг компании. Переговоры о продаже доли ведутся по той причине, что Saudi Aramco планирует выйти со своей нефтью на новые рынки. Она собирается начать поставки 500 тыс. баррелей нефти в день на долгосрочной основе на нефтеперерабатывающий завод RIL в индийском Джамнагаре.

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«Это означает идеальную синергию между крупнейшим в мире производителем нефти и крупнейшим в мире интегрированным нефтеперерабатывающим и нефтехимическим комплексом», — добавил Амбани.

В это же время Saudi Aramco отчиталась о своих финансовых результатах за первое полугодие 2019 года. Ее чистая прибыль за этот период оказала на 11% ниже, чем годом ранее, на фоне более низких цен на нефть ($46,9 млрд сейчас против $53 млрд в 2018-м).

Первые сообщения об интересе Saudi Aramco к нефтяному бизнесу RIL появились в апреле этого года. Тогда речь шла о доле почти до четверти пакета стоимостью до $15 млрд.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии со штаб-квартирой в Дахране. На ее контроле находятся все нефтедобывающие мощности страны.

Индийская Reliance Industries Limited занимается разведкой и добычей углеводородов, переработкой нефти и продажей нефтепродуктов. Помимо этого, у нее есть свой телекоммуникационный бизнес, также она занимается ретейлом. RIL покупает венесуэльскую нефть у «Роснефти». Из-за этого она в апреле была в центре внимания СМИ, поскольку ее обвинили в нарушении такой деятельностью санкций США. Сама же индийская компания это опровергла и отметила, что венесуэльская PDVSA не получает за нее платежи.

Автор: Анна Трунина
Теги: Saudi Aramco, сделка
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