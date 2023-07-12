Суд вынес последний приговор Израйлиту и освободил его от наказания

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 99,68 (-0,74) Инвестиции, 11 июл, 16:53 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 90,5 (-0,99) Инвестиции, 11 июл, 16:53
В суде ЕС началось рассмотрение жалобы Абрамовича на санкции Бизнес, 14:00
Как службы внутреннего контроля помогают инвесткомпаниям и их клиентам Индустрия, 13:56
ЦБ Индии: привязка крупных стейблкоинов к валюте грозит «долларизацией» Крипто, 13:55
«Огурцы в пруду»: как искусство транслирует смыслы РБК Стиль и СберПервый, 13:54
Как британский регулятор обвалил капитализацию Adobe на $2 млрд Pro, 13:52
В Турции после ливней обрушилась часть трассы Орду — Сивас. Видео Общество, 13:52
Власти заявили о планах запретить покупку зарубежных дронов для госзаказа Политика, 13:48
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В мэрии оценили эффект от строительства Троицкой линии метро Город, 13:47
Аналитики назвали города, где сильнее всего подорожала аренда жилья Недвижимость, 13:34
Зеленский заявил, что гарантии безопасности — не замена членству в НАТО Политика, 13:33
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 13:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:28
В ЦСКА сообщили об интересе из Бразилии к колумбийскому легионеру клуба Спорт, 13:26
Начальник без опыта в IT: как научиться управлять командой разработки Pro, 13:25
Бизнес ,  
0 

Суд вынес последний приговор Израйлиту и освободил его от наказания

Суд вынес последний приговор в деле Валерия Израйлита и освободил его от наказания
Израйлита арестовали в 2016-м по делу о мошенничестве и выводе за рубеж средств, незаконно полученных при строительстве в порту Усть-Луга нефтебазы «Транснефти». Его признали виновным по ст. 193.1 УК, но освободили от наказания
Валерий Израйлит
Валерий Израйлит (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал бизнесмена Валерия Израйлита, экс-совладельца порта в поселке Усть-Луга, виновным в двух преступлениях, однако освободил его от отбывания наказания, говорится в сообщениях Объединенной пресс-службы судов города в телеграм-канале.

Израйлита обвиняли по п. «а» ч. 2 и п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По первому пункту он получил три года лишения свободы (освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности), по второму — шесть лет в колонии (освобожден с учетом сроков содержания под стражей и домашнего ареста). До вступления приговора в силу Израйлит будет находиться под подпиской о невыезде, арест на имущество бизнесмена сохраняется.

Израйлита, в то время председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга», арестовали в декабре 2016 года, в 2020-м его перевели под домашний арест. Изначально ему предъявляли обвинение по ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), затем появилось обвинение по ст. 174.1 УК (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и пунктам ст. 193.1. В мае этого года преследование бизнесмена по статьям 159 и 174.1 прекратили в связи с истечением сроков давности.

Дело Израйлита было связано с возведением в порте Усть-Луга нефтебазы по контрактам с дочерней компанией «Транснефти». По версии следствия, преступная группа под руководством Израйлита закупала для строительства дешевые трубы вместо качественных, а разницу в цене присваивала себе и выводила за рубеж. Ущерб составил более 200 млн руб.

В деле Израйлита впервые были использованы данные из спецдекларации, подаваемой в рамках «амнистии капиталов». Документ составляет налоговую тайну, его подача гарантирует освобождение от ответственности за налоговые нарушения, связанные с перечисленным в спецдекларации скрытого имущества. Однако ФСБ в данном случае открыто включила данные из нее в основу обвинений.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Валерий Израйлит Усть-Луга Транснефть
Материалы по теме
Суд допросит президента «Транснефти» по делу Израйлита
Общество
Адвокаты сообщили о пропаже спецдекларации из дела Израйлита
Общество
СК отказался проверить ФСБ из-за разглашения налоговой тайны Израйлита
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter