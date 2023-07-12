Суд вынес последний приговор Израйлиту и освободил его от наказания

Израйлита арестовали в 2016-м по делу о мошенничестве и выводе за рубеж средств, незаконно полученных при строительстве в порту Усть-Луга нефтебазы «Транснефти». Его признали виновным по ст. 193.1 УК, но освободили от наказания

Валерий Израйлит (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал бизнесмена Валерия Израйлита, экс-совладельца порта в поселке Усть-Луга, виновным в двух преступлениях, однако освободил его от отбывания наказания, говорится в сообщениях Объединенной пресс-службы судов города в телеграм-канале.

Израйлита обвиняли по п. «а» ч. 2 и п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По первому пункту он получил три года лишения свободы (освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности), по второму — шесть лет в колонии (освобожден с учетом сроков содержания под стражей и домашнего ареста). До вступления приговора в силу Израйлит будет находиться под подпиской о невыезде, арест на имущество бизнесмена сохраняется.

Израйлита, в то время председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга», арестовали в декабре 2016 года, в 2020-м его перевели под домашний арест. Изначально ему предъявляли обвинение по ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), затем появилось обвинение по ст. 174.1 УК (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и пунктам ст. 193.1. В мае этого года преследование бизнесмена по статьям 159 и 174.1 прекратили в связи с истечением сроков давности.

Дело Израйлита было связано с возведением в порте Усть-Луга нефтебазы по контрактам с дочерней компанией «Транснефти». По версии следствия, преступная группа под руководством Израйлита закупала для строительства дешевые трубы вместо качественных, а разницу в цене присваивала себе и выводила за рубеж. Ущерб составил более 200 млн руб.

В деле Израйлита впервые были использованы данные из спецдекларации, подаваемой в рамках «амнистии капиталов». Документ составляет налоговую тайну, его подача гарантирует освобождение от ответственности за налоговые нарушения, связанные с перечисленным в спецдекларации скрытого имущества. Однако ФСБ в данном случае открыто включила данные из нее в основу обвинений.