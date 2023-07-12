Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 99,68 (-0,74) Инвестиции, 11 июл, 16:53 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 90,5 (-0,99) Инвестиции, 11 июл, 16:53
В оперштабе рассказали о трех пропавших после подтоплений в Туапсе Общество, 12:28
НАУФОР предложила метод расчета стоимости активов для разморозки ПИФов Инвестиции, 12:22
Зачем нужен Выксе самый большой в Европе уличный мурал РБК Стиль и СберПервый, 12:19
Резюме менеджера по продажам: каким оно должно быть — 4 совета от НЛМК Pro, 12:18
В Москве нашли тело дочери пензенского экс-губернатора Натальи Бочкаревой Общество, 12:16
Биткоин по $120 тыс. Насколько реален прогноз банка Standard Chartered Крипто, 12:10
Умер автор романа «Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера Общество, 12:10
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Что влияет на стоимость земельного участка и снижает его цену Недвижимость, 12:03
Пушилин рассказал о контратаке на краснолиманском направлении Политика, 11:58
Как с минимальными инвестициями создать собственное медиа о музыке РБК и ВКонтакте, 11:55
Кузяев объяснил поиском нового вызова переход во французский клуб Спорт, 11:39
Суд решил, что депутат Госдумы незаконно владел акциями порта и забрал их Политика, 11:39
В США заявили, что 12 июля объявят о гарантиях безопасности для Украины Политика, 11:34
Алхимик или стратег: кто вы как лидер и чем это знание поможет бизнесу Pro, 11:32
Бизнес ,  
0 

«РИА Новости» узнало о смене руководства НИИ — разработчика «Ратника»

«РИА Новости»: ушло в отставку руководство ЦНИИточмаша, разработчика «Ратников» для армии
В отставку ушел глава ЦНИИточмаша Олег Морозов и его команда, сообщает агентство. Этот институт — разработчик экипировки для армии «Ратник», патронов, пистолетов и другого оружия
Фото: cniitm.ru
Фото: cniitm.ru

Руководство Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в корпорацию «Ростех») ушло в отставку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«В пятницу, 14 июля, пост гендиректора ЦНИИточмаша покидает Олег Морозов, возглавлявший институт с 2021 года. Вся его команда — три заместителя гендиректора, три советника и другие — уже ушли в отставку», — сказал собеседник агентства.

По данным с сайта предприятия, всего у Морозова было пять заместителей — это Сергей Логинов, Дмитрий Донской, Юрий Зернов, Андрей Новоселов и Виктор Щитов.

Среди разработок ЦНИИточмаша — комплект боевой экипировки военнослужащего российской армии «Ратник» с бронежилетом 6Б45; пистолеты-пулеметы СР2М; патроны с экспансивной пулей повышенного останавливающего действия (индекс СП12); бронебойные патроны с пулей со стальным сердечником (индекс 7Н29) и др. Всего в НИИ разработали свыше 150 образцов вооружений.

Морозов стал главой ЦНИИточмаша в апреле 2021 года. В сообщении «Ростеха» о его назначении говорилось, что Морозов — «профессиональный военный-артиллерист, прошел путь от командира взвода до командира части». Он руководил полигонами в Московском военном округе, третьим ЦНИИ по разработке вооружений для сухопутных войск и ВДВ, был директором департамента испытаний Конструкторского бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова (холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха»).

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ростех вооружения отставка
Материалы по теме
Путин отправил в отставку курировавшего борьбу с терроризмом замглавы МИД
Политика
В «Ростехе» сообщили о постановке на вооружение нового огнемета «Бородач»
Политика
«Ростех» сообщил о завершении разработки комплекса «Птицелов» для ВДВ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter