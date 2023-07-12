В отставку ушел глава ЦНИИточмаша Олег Морозов и его команда, сообщает агентство. Этот институт — разработчик экипировки для армии «Ратник», патронов, пистолетов и другого оружия

Фото: cniitm.ru

Руководство Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в корпорацию «Ростех») ушло в отставку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«В пятницу, 14 июля, пост гендиректора ЦНИИточмаша покидает Олег Морозов, возглавлявший институт с 2021 года. Вся его команда — три заместителя гендиректора, три советника и другие — уже ушли в отставку», — сказал собеседник агентства.

По данным с сайта предприятия, всего у Морозова было пять заместителей — это Сергей Логинов, Дмитрий Донской, Юрий Зернов, Андрей Новоселов и Виктор Щитов.

Среди разработок ЦНИИточмаша — комплект боевой экипировки военнослужащего российской армии «Ратник» с бронежилетом 6Б45; пистолеты-пулеметы СР2М; патроны с экспансивной пулей повышенного останавливающего действия (индекс СП12); бронебойные патроны с пулей со стальным сердечником (индекс 7Н29) и др. Всего в НИИ разработали свыше 150 образцов вооружений.

Морозов стал главой ЦНИИточмаша в апреле 2021 года. В сообщении «Ростеха» о его назначении говорилось, что Морозов — «профессиональный военный-артиллерист, прошел путь от командира взвода до командира части». Он руководил полигонами в Московском военном округе, третьим ЦНИИ по разработке вооружений для сухопутных войск и ВДВ, был директором департамента испытаний Конструкторского бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова (холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха»).