Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 61,81 (-0,24) Инвестиции, 11 июл, 16:19
Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 61,3 (+0,04) Инвестиции, 11 июл, 16:19
NASA показало самое четкое изображение вселенной с телескопа James Webb Технологии и медиа, 08:03
«Спас» стал единственным телеканалом, на котором не стало меньше рекламы Технологии и медиа, 08:00
Ракова анонсировала курсы для НКО по подготовке заявок на гранты Город, 08:00
«Коммерсантъ» узнал о планах Lush закрыть все магазины в России Бизнес, 07:51
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 07:51
5 способов инвестировать в иностранные бумаги: стоит ли ими пользоваться Pro, 07:38
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:26
Генсек ООН призвал к диалогу для решения кризиса на Шри-Ланке Политика, 07:16
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Реальные цены на новостройки в Москве снизились впервые с осени 2019-го Бизнес, 07:00
Платный въезд в Москву: опыт мировых столиц Партнерский проект, 06:36
Украинские беспилотники нанесли удар по зданию у Запорожской АЭС Политика, 06:23
Глава ВГА заявил о шести погибших в результате удара по Новой Каховке Политика, 06:23
В Красноярском крае сошли с рельс восемь вагонов с углем Общество, 05:56
ТАСС узнал о разработке российской ракеты для поражения авианосцев Политика, 05:32
Война санкций ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал о планах Lush закрыть все магазины в России

Ранее британская сеть прекратила поставки и закрыла часть торговых точек в стране. По данным одного из собеседников издания, компания не смогла наладить поставки в Россию после начала боевых действий на Украине

Lush планирует закрыть свой бизнес в России. Об этом «Коммерсанту» сообщили три консультанта рынка торговой недвижимости. По словам одного из них, сеть намерена на время сохранить интернет-магазин для распродажи складских запасов.

Близкий к российской Lush источник издания подтвердил, что компания находится в процессе ликвидации, так как ее собственники «не смогли наладить поставки в страну». Британский офис приостановил работу с российским партнером в марте, а последнюю партию товара не удалось ввезти в Россию, она застряла в Риге.

Собеседник «Коммерсанта» добавил, что косметику Lush не получится ввозить с помощью механизма параллельного импорта, потому что сеть ведет оптовую торговлю только со своими партнерами.

Владелец Lush закроет треть магазинов и уволит 200 сотрудников
Бизнес
Фото:Роман Пименов / ТАСС

Lush работает на российском рынке более 20 лет. Выручка ее российского бизнеса в 2020 году составила примерно 1,1 млрд руб.

До начала военной спецоперации на Украине у Lush было 48 магазинов в России. В апреле Дмитрий Азаров, которому принадлежат 65% российского подразделения и такая же доля в украинской сети Lush, сообщил, что сеть закроет 17 торговых точек и уволит 200 из 500 сотрудников. По состоянию на 12 июля закрыт уже 21 магазин Lush.

Еще 10 марта Lush объявила о приостановке поставок в Россию и начале «процесса приобретения акций «Lush Украина», которые еще не принадлежат группе». На Украине работают 15 магазинов сети. По данным The Wall Street Journal, Lush получала около 2% годовой выручки от своего российского и украинского бизнеса.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как оценить и повысить рентабельность продаж
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права
Инструкции
Pro
Фото: Sebastien Mouilleau / Unsplash Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Банкротного моратория мало. Что защитит от субсидиарной ответственности
Инструкции
Авторы
Теги
Компании
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
косметика
ЛАШ РАША
Материалы по теме
L'Occitane закроет все магазины и остановит интернет-продажи в России
Бизнес
Производитель косметики Wella ушел из России
Бизнес
Сеть «Золотое яблоко» сделала вынужденный годовой запас косметики
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter