«Коммерсантъ» узнал о планах Lush закрыть все магазины в России

Ранее британская сеть прекратила поставки и закрыла часть торговых точек в стране. По данным одного из собеседников издания, компания не смогла наладить поставки в Россию после начала боевых действий на Украине

Lush планирует закрыть свой бизнес в России. Об этом «Коммерсанту» сообщили три консультанта рынка торговой недвижимости. По словам одного из них, сеть намерена на время сохранить интернет-магазин для распродажи складских запасов.

Близкий к российской Lush источник издания подтвердил, что компания находится в процессе ликвидации, так как ее собственники «не смогли наладить поставки в страну». Британский офис приостановил работу с российским партнером в марте, а последнюю партию товара не удалось ввезти в Россию, она застряла в Риге.

Собеседник «Коммерсанта» добавил, что косметику Lush не получится ввозить с помощью механизма параллельного импорта, потому что сеть ведет оптовую торговлю только со своими партнерами.

Lush работает на российском рынке более 20 лет. Выручка ее российского бизнеса в 2020 году составила примерно 1,1 млрд руб.

До начала военной спецоперации на Украине у Lush было 48 магазинов в России. В апреле Дмитрий Азаров, которому принадлежат 65% российского подразделения и такая же доля в украинской сети Lush, сообщил, что сеть закроет 17 торговых точек и уволит 200 из 500 сотрудников. По состоянию на 12 июля закрыт уже 21 магазин Lush.

Еще 10 марта Lush объявила о приостановке поставок в Россию и начале «процесса приобретения акций «Lush Украина», которые еще не принадлежат группе». На Украине работают 15 магазинов сети. По данным The Wall Street Journal, Lush получала около 2% годовой выручки от своего российского и украинского бизнеса.