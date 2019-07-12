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Бизнес ,  
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Группа ПИК инвестировала в онлайн-магазин продуктов «Самокат»
Структура группы компаний ПИК Сергея Гордеева стала владельцем 27% в онлайн-магазине «Самокат», который обещает доставку продуктов в течение 15 минут. В проекте также участвуют бывшие топ-менеджеры «Почты России» и «Магнита»
Фото: Gregor Fischer / DPA / ТАСС

Группа компаний ПИК инвестировала в онлайн-магазин продуктов «Самокат», следует из данных кипрского реестра юридических лиц. В мае 2019-го компания «ПИК Инновации» (на 100% принадлежит ГК «ПИК») стала собственником 27% в кипрской Roboretail, которой принадлежит ООО «Умный ритейл» — учредитель «Самоката».

«Самокат» — онлайн-магазин продуктов, который обещает доставку товаров в течение 15 минут. Для некоторых районов доставка возможна в течение 45 минут, указано на странице мобильного приложения сервиса. Такая скорость достигается за счет того, что компания открывает небольшие склады в разных районах города и пешие курьеры доставляют продукты в дома в радиусе до 1,5 км, следует из описаний на сайте сервиса и вакансий для курьеров. Последним предлагается передвигаться на самокатах или велосипедах. В прошлом году сервис запустили в Петербурге под брендом «Магазинчик», а в апреле этого года переименовали в «Самокат». Согласно данным из истории обновления мобильного приложения сервиса, в Москве он стал доступен летом.

Ассортимент в мобильном приложении включает основные товарные категории: мясо, овощи и фрукты, молочные продукты (категория включает и продукты под собственным товарным знаком), хлеб и выпечка, сыр, бакалея, товары для дома, аптечка, личная гигиена, детские товары и товары для животных. «У нас небольшой ассортимент, потому что мы скорее конкурируем с «магазином у дома», где человек покупает базовые продукты: молоко, хлеб, овощи, мясо, бытовые мелочи», — описывает сервис свою ассортиментную политику в одной из размещенных вакансий.

ГК «ПИК» и совладелец «Самоката» Вячеслав Бочаров отказались от комментариев.

Купив долю в Roboretail, ПИК стал крупнейшим владельцем компании. Крупные доли остались у Владислава Бочарова (24%), а также Родиона и Кирилла Шишковых — 17 и 14%. Владислав Бочаров и Родион Шишков — бывшие топ-менеджеры «Почты России» и «Магнита». Бочаров был первым заместителем гендиректора «Почты России», он пришел в компанию летом в 2015 года из «Магнита», но уже в декабре вернулся в розницу по просьбе основателя ретейлера, Сергея Галицкого. Аналитик Credit Suisse Виктория Петрова относила Бочарова к костяку управленческой команды «Магнита». Родион Шишков в «Почте России» отвечал за развитие госуслуг и новых сервисов, но в январе ушел из компании. Ранее он был вице-президентом по инновациям оператора «Скартел» (бренд Yota).

Среди совладельцев Roboretail почти двадцать людей и компаний, среди которых медиаменеджер и предприниматель Илья Осколков-Ценципер (1,4%), по 0,5% у Михаила Дубнова и Михаила Циферова — из фонда Winter Capital Partners. Этот фонд создан в 2015-м, партнером с ограниченной ответственностью в нем выступает «Интеррос» Владимира Потанина.

Осколков-Ценципер переадресовал все вопросы о «Самокате» к Бочарову. С остальными совладельцами на момент публикации связаться не удалось.

Девелопер на рынке еды

ГК «ПИК» — крупнейший застройщик жилой недвижимости в России, сейчас компания возводит 7,7 млн кв. м жилья, в прошлом году ввела в эксплуатацию — почти 2 млн кв. м. Крупнейший акционер компании — Сергей Гордеев, ему принадлежит 59,15% акций группы. В июле группа ВТБ объявила, что увеличивает свою долю в ГК «ПИК» до 23,05%.

Это не первая инвестиция группы, связанная с продовольственным рынком. Весной 2019-го ПИК стала крупнейшим владельцем сервиса по доставке готовой еды «Кухня на районе». Он так же, как «Самокат», работает по районному принципу — курьеры доставляют еду в радиусе 1–1,5 км. Кроме того, Сергей Гордеев инвестирует в развитие сети гастромаркетов, первый из которых открылся на этой неделе на ул. Балчуг. Гендиректор компании «Ко: Маркет», которая отвечает за это направление, Мария Ляхова на открытии рассказывала, что гастромаркеты планируется открывать в разных районах города.

Авторы: Надежда Федорова, Ольга Дубравицкая
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: онлайн-ретейл, Доставка еды, ГК ПИК
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