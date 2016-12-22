«Лондон русский. Бизнес»: где живут самые состоятельные россияне
Бизнес, 19:00
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«Лондон русский. Бизнес»: где живут самые состоятельные россияне
С конца 1990-х россияне активно скупали недвижимость в Лондоне. Как российскому архитектору добиться успеха в британской столице и где живут самые состоятельные россияне — в программе «Лондон русский. Бизнес»
00:21 Районы миллионеров. Белгравия
01:50 Как архитектору выйти на рынок Лондона
04:02 О различиях заказчика
05:19 Районы миллионеров. Найтсбридж
08:17 О российских клиентах
11:12 Районы миллионеров. Итон Сквер