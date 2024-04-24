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«Дочка» РЖД запустит поезд с вагоном-спа и сауной

ФПК: в туристический поезд «Жемчужина Кавказа» добавили вагон-спа и сауну

Фото: пресс-служба ФПК
Фото: пресс-служба ФПК
Фото: пресс-служба ФПК
Фото: пресс-служба ФПК
Фото: пресс-служба ФПК
Фото: пресс-служба ФПК
Фото: пресс-служба ФПК
Фото: пресс-служба ФПК
Фото: пресс-служба ФПК
Фото: пресс-служба ФПК
Фото: пресс-служба ФПК
Фото: пресс-служба ФПК
Фото: пресс-служба ФПК
Фото: пресс-служба ФПК
Фото: пресс-служба ФПК

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) презентовала обновленный состав туристического поезда «Жемчужина Кавказа», в котором впервые появился вагон-спа. Об этом сообщила пресс-служба ФПК.

Вагон оборудован инфракрасной сауной, душевыми кабинами и зоной для отдыха. «Туристам здесь также предлагаются услуги стирки и глажки белья», — добавили в ФПК.

Кроме того, в составе появился ресепшен в штабном вагоне — рабочее место менеджера поезда.

Экстерьер каждого вагона «Жемчужины Кавказа» посвящен одной из республик маршрута, их достопримечательностям и пейзажам. В составе поезда есть вагоны купе, спальный и люкс, а также вагон-душ, ресторан и бар.

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Фото:предоставлено компанией РЖД

В 2023 году «Жемчужина Кавказа» победила в номинации «Лучший экскурсионный туристический маршрут» премии Russian Traveler Awards.

Во время круиза этот «отель на колесах» проходит по живописным местам Черноморского побережья, Ставропольского края, а также по городам Северного Кавказа.

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РЖД туристический поезд вагон ФПК
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