«Дочка» РЖД запустит поезд с вагоном-спа и сауной
Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) презентовала обновленный состав туристического поезда «Жемчужина Кавказа», в котором впервые появился вагон-спа. Об этом сообщила пресс-служба ФПК.
Вагон оборудован инфракрасной сауной, душевыми кабинами и зоной для отдыха. «Туристам здесь также предлагаются услуги стирки и глажки белья», — добавили в ФПК.
Кроме того, в составе появился ресепшен в штабном вагоне — рабочее место менеджера поезда.
Экстерьер каждого вагона «Жемчужины Кавказа» посвящен одной из республик маршрута, их достопримечательностям и пейзажам. В составе поезда есть вагоны купе, спальный и люкс, а также вагон-душ, ресторан и бар.
В 2023 году «Жемчужина Кавказа» победила в номинации «Лучший экскурсионный туристический маршрут» премии Russian Traveler Awards.
Во время круиза этот «отель на колесах» проходит по живописным местам Черноморского побережья, Ставропольского края, а также по городам Северного Кавказа.
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас