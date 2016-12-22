HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

Самой высокооплачиваемой в России является профессия программиста, выяснил HeadHunter. В группу лидеров по итогам I квартала 2018 года вошли также менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы

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Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Москве и регионах возглавили программисты, говорится в исследовании портала HeadHunter по итогам первого квартала 2018 года. Эксперты также выяснили, что в этом году зарплаты продолжили расти, причем по всем позициям рост оказался равномерным, на уровне 1–2%.

«Рейтинг профессий по уровню зарплат в Москве, Петербурге и регионах возглавляют программисты, также в число высокооплачиваемых специалистов входят менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы», — цитирует авторов исследования «РИА Новости».

Ежемесячный доход программистов в Москве находится на уровне 100–110 тыс. руб., в Петербурге они получают от 80 до 100 тыс. руб., а в регионах — около 60–70 тыс. Системные администраторы и внутренние аудиторы получают в Москве столько же, сколько и программисты, однако в регионах их средние зарплаты не поднимаются выше 40–50 тыс. руб.

Зарплаты менеджеров по развитию бизнеса в Москве и Петербурге колеблются в диапазоне 70–80 тыс. руб., в регионах их доходы не превышают 60–70 тыс. руб.

Самые низкие зарплаты оказались у уборщиков (20–30 тыс. руб. независимо от региона), а также у официантов, рабочих кухни, грузчиков, кладовщиков и продавцов (не более 40 тыс. руб.).