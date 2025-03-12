L'oreal отозвала средство от акне La Roche-Posay из-за канцерогена

L'Oreal отозвала в США все средства от прыщей Effaclar Duo бренда La Roche-Posay, поскольку в одной партии были обнаружены следы канцерогена бензола. Компания анонсировала скорый выход улучшенной версии продукта

Французская косметическая компания L'Oreal отзывает в США все средства от прыщей Effaclar Duo, выпускаемые под брендом La Roche-Posay, из-за обнаружения следов бензола, известного канцерогена, в одной из партий продукта, сообщает Bloomberg.

«В тесной координации с FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США. — РБК), мы приняли превентивное решение изъять у розничных продавцов оставшиеся ограниченные количества действующего состава Effaclar Duo», — говорится в заявлении L'Oreal для агентства.

Компания сообщила, что скоро будет доступна улучшенная формула Effaclar Duo, которая разрабатывается с 2024 года. На фоне отзыва крема американские депозитарные расписки L'Oreal упали на 0,2% в 13:46 в Нью-Йорке, отмечает Bloomberg.

Effaclar Duo изготовлен на основе бензоилпероксида, который убивает бактерии и помогает при лечении акне. При распаде этого соединения при высокой температуре образуется бензол — естественный компонент сырой нефти, бензина и табачного дыма, который в больших количествах может вызвать лейкемию.

Годом ранее независимая лаборатория Valisure в Коннектикуте обнаружила повышенный уровень бензола во многих популярных продуктах с перекисью бензоила, в частности, в средствах от прыщей брендов Clearasil, Proactiv, Target Up&Up, Taro, Clinique и других. Лаборатория обратилась в FDA с призывом отозвать все препараты. В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Bloomberg не ответили, будет ли отозвано больше средств для лечения акне.

В целом за последние четыре года Vasilure обнаружила бензол во многих косметических средствах, включая солнцезащитные кремы, антиперспиранты, сухие шампуни и дезинфицирующие средства для рук. Многие из этих продуктов были отозваны после дальнейшей оценки FDA.