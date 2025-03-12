Ставки аренды зерновозов упали в начале года вслед за снижением экспорта

Краткосрочная аренда железнодорожных зерновозов подешевела в начале 2025 года до трехлетнего минимума на фоне снижения экспорта зерна. В течение сельскохозяйственного сезона цены продолжат падать

Выгрузка вагона с зерном в Новороссийском морском торговом порту (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Спотовые ставки аренды хопперов-зерновозов в январе 2025 года упали до трехлетнего минимума, на 50% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 2,7–3 тыс. руб. за вагон в сутки, долгосрочные — на 7%, до 2,9–4,3 тыс. руб., следует из обзора Информационного центра операторов (ИЦО), с которым ознакомился РБК. Причины этого — сокращение экспортной активности (в частности, снизились вдвое по сравнению с январем—февралем 2024-го, до 4,4 млн т, поставки в адрес портов Азово-Черноморского бассейна, основного для этой продукции) и перевозок зерна железнодорожным транспортом во всех видах сообщения, а также снижение востребованности таких вагонов.

Как формируются ставки аренды зерновозов Ставки краткосрочной аренды зерновозов показывают существенную волатильность, привязанную к сезонам сбора урожая, его объемам и ожиданиям. Сейчас ставки на споте «просели» из-за низкой сезонной востребованности зерновозов, меньшего по сравнению с предыдущими периодами урожая 2024 года (по прогнозу Минсельхоза, он будет на уровне 130 млн т против рекордных 143 млн в 2023-м) и сдержанных ожиданиях относительно будущего урожая. На пике в конце 2023 года, когда вывозился рекордный урожай того года, краткосрочные ставки превышали 6 тыс. руб. Предыдущий аналогичный пик был годом ранее, в декабре 2022 года (на тот момент урожай тоже был рекордный). В отличие от краткосрочных, ставки длительной аренды (более года) не показывают таких значительных колебаний. После общего для большинства видов вагонов повышения ставок во второй половине 2022 года и при умеренном росте в 2023 году цены аренды оставались стабильными в течение прошлого года. Сейчас у ставок долгосрочной аренды также намечается тренд на снижение, но он не будет столь резким, как на спотовом рынке, полагают в ИЦО.

По данным источника РБК на зерновом рынке, поставки зерна за рубеж за первые два месяца года уменьшились на 46% к январю—февралю 2024 года, до 6,1 млн т. Из статистики РЖД следует, что погрузка зерновых грузов снизилась на 28,7%, до 3,7 млн т, за этот же период, однако на 25,2% выросла во внутреннем сообщении. Во многом экспорт сократился за счет пшеницы, в основном следующей на Юг, полагают в ИЦО. По мнению Романа Соколова, директора Центра ценовых индексов, на перевозки в экспортном направлении прежде всего повлияло снижение экспортной квоты — на сельскохозяйственный сезон 2025 года (с 15 февраля по 30 июля) она сократилась до 10,6 млн т при 29 млн т год назад. Кроме того, в этом году квота распространяется только на вывоз пшеницы. Соколов также добавил, что эти условия особо влияют также на перевозки зерновых грузов на каспийском направлении (по информации РБК, поставки в адрес портов Каспийского бассейна за январь—февраль сократились до 506 тыс. т против почти 912 тыс. т год назад). «Отсутствие других культур среди прочих затронуло Каспийский бассейн, где кукуруза является основой для грузовой базы экспорта», — пояснил эксперт.

Представитель РЖД, говоря о плановых объемах перевозки зерна по железной дороге в течение 2025 года, уточняет, что они будут зависеть в основном от урожая и ценовой конъюнктуры на товарных рынках. «РЖД заинтересованы в привлечении дополнительных объемов зерновых как одной из составляющих достижения цели по увеличению доли несырьевого экспорта, поставленной в майском указе президента в 2024 году», — добавил он.

Представитель крупнейшего оператора зерновозов (в его парке 40 тыс. таких вагонов), «Русагротранса», хотя называет снижение краткосрочной аренды «традиционным явлением» в начале года, отмечает также, что в этом году на стоимости сказался рост предложения парка на сети — к концу прошлого года на инфраструктуре находилось 79,4 тыс. зерновозов против 64 тыс. годом ранее. «В такой ситуации избытка предложения даже минимальные колебания валового сбора зерновых и, соответственно, объемов погрузки на сети значительно влияют на уровни ставок аренды», — добавил он.

Опрошенные РБК участники рынка отметили, что «Русагротранс» сохраняет цены аренды на уровне выше среднего. По словам одного из собеседников РБК на зерновом рынке, «Русагротранс» «продолжает удерживать» достаточно высокие ставки, однако с учетом конкуренции компания частично переключает погрузку в парк вагонов других операторов и мелких собственников. Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка, также отмечает, что «Деметра-Холдинг» сохраняет ставку «логистической составляющей» на «стабильно высоком уровне». В компании, в свою очередь, подтвердили приведенную ИЦО динамику, а также уточнили, что ставки «Русагротранса» к концу 2024 года сократились на 30% к концу предыдущего года.

Какие прогнозы

В краткосрочной перспективе, ожидают в ИЦО, объемы перевозок зерновых грузов «сильно сократятся» из-за низкой экспортной квоты. «Кроме того, экспортные продажи российского зерна в сезоне 2024/25 ниже, чем в предыдущий период, что еще сильнее снижает спрос на зерновозы», — говорится в отчете ИЦО. По данным аналитиков, операторы отмечают «существенное» увеличение скорости движения и сокращения оборота вагонов, а это, в свою очередь, обеспечивает предложение хопперов на более высоком уровне и оказывает «понижающее давление» на ставки их аренды.

В то же время, указывается в обзоре, со стороны РЖД участились случаи направления зерновозов в отстой из портов. «Лимиты на отправки порожних вагонов остаются на уровне декабря 2024 года. В ближайшем будущем ставки аренды, скорее всего, останутся на прежнем уровне или продолжат снижаться», — прогнозируют эксперты.

В «Русагротрансе» также предполагают дальнейшее сокращение спотовых ставок до конца сезона, но с началом нового начнется «повышающий тренд» на стоимость и возврат к ценам аналогичного периода 2024 года. «Именно для того, чтобы наши клиенты избежали зависимости от колебания цен на споте, которые большую часть года держатся на довольно высоких уровнях, и гарантированно обеспечивали запланированный ими объем перевозок, мы заключаем долгосрочные контракты периодом от года по фиксированным ставкам», — заключили в пресс-службе оператора.

РБК направил запросы в пресс-службы Федеральной антимонопольной службы, Минсельхоза, Минтранса и РЖД.