Минтранс потребовал изменить размещение опознавательных знаков самолетов

Минтранс потребовал к осени поменять положение опознавательных знаков на воздушных судах. Для этого крупнейшим перевозчикам придется потратить около $5,5 млн и приостановить полеты самолетов на время покраски, отмечают эксперты

До сих пор государственный опознавательный знак (RA) размещался на правой половине нижней поверхности крыла самолета, регистрационный знак (пять цифр) – на левой (Фото: Илья Наймушин / РИА Новости)

Российским авиакомпаниям необходимо изменить расположение опознавательных знаков самолетов, следует из приказа Минтранса, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации 28 февраля. Этим приказом глава ведомства Виталий Савельев утвердил новый порядок нанесения государственных, регистрационных и учетных опознавательных знаков гражданских воздушных судов.

Согласно документу, с 1 сентября 2023 года государственный и регистрационный опознавательный знаки теперь должны находиться только вместе — на левой половине нижней поверхности крыла. Предыдущий приказ 2014 года предполагал нанесение государственного знака на правую половину нижней поверхности крыла. Государственный знак изображается в виде двух букв RA. Регистрационный знак самолетов российских авиакомпаний состоит из пяти цифр, между ними должен стоять дефис. По словам авиационного эксперта Григория Померанцева, благодаря новому приказу Минтранс, по всей видимости, хочет привести маркировку авиатехники российских перевозчиков в соответствие с требованиями Международного организации гражданской авиации (ICAO). Согласно им государственный и регистрационный номера должны быть нанесены на левой нижней части крыла самолета. Но, к примеру, авиавласти США не следуют этой рекомендации ICAO, замечает Померанцев.

По данным Росавиации, шесть крупнейших российских авиакомпаний («Аэрофлот», S7, «Победа», «Уральские авиалинии», «Россия» и Utair) эксплуатировали на начало марта 2023 года суммарно более 550 самолетов. Теперь, согласно приказу, на всех них предстоит изменить расположение опознавательных знаков. «Нам необходимо выполнить перенос государственного номера с одной плоскости крыла самолета на другую, объединив его с регистрационным номером, добавив дефис», — сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании Smartavia. Эта процедура коснется всех 13 самолетов, которые составляют парк перевозчика, добавили там.

Около десятка специалистов других авиакомпаний, опрошенных РБК, раскртиковали новое требование. Перед отраслью сейчас стоят абсолютно другие проблемы, в первую очередь поддержание летной годности самолетов, указывает они. После начала военной спецоперации России на Украине против российской гражданской авиации были введены беспрецедентные санкции, запрещающие в том числе поставку в Россию новой авиатехники, запчастей к ней, запрет на выполнение рейсов в Европу и др.

По оценке собеседников РБК из трех российских авиакомпаний, нанесение опознавательных знаков по новым правилам может потребовать вывод самолета Airbus или Boeing из расписания от нескольких часов до четырех дней. «Для выполнения данной процедуры потребуется простой одного самолета в ангаре в течении не менее суток с выведением его из полетной программы», — говорит представитель Smartavia. Оценка финансовых затрат авиакомпанией пока не проводилась, но по предварительным расчетам они будут значительными, добавляет он.

Затраты на перекраску знаков могут составить $2-30 тыс., в зависимости от качества выполнения работ и используемых материалов, полагают собеседники РБК в других авиакомпаниях. По оценке гендиректора консалтинговой компании Friendly Avia Support Олександра Ланецкого, затраты по одному самолету составят примерно $10 тыс., то есть только на переделку самолетов крупнейших российских перевозчиков придется потратить примерно $5,5 млн.

«Требования к опознавательным знакам, перечисленные в приказе, обязательны к исполнению для всех эксплуатантов гражданских воздушных судов в России. Неисполение этих требований будет является грубым нарушением после вступления документа в законную силу», — указывает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Если опознавательные знаки не будут приведены к соответствию новым требованиям, воздушное судно с высокой долей вероятности не будет допускаться к полетам до устранения выявленных нарушений, добавляет он.

Представитель Минтранса отказался от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы Росавиации, Ространсназдора, Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и крупнейших российских перевозчиков.