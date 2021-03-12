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ФАС выступила против передачи мусорной госкомпании учета отходов

ФАС и Росприроднадзор выступили против назначения мусорной госкомпании оператором государственных информсистем по учету твердых коммунальных отходов. Но идею поддерживает профильный вице-премьер Виктория Абрамченко
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Росприроднадзор выступили против наделения Российского экологического оператора полномочиями по созданию, развитию и эксплуатации двух государственных информационных систем — по учету твердых коммунальных отходов, а также по учету отходов от использованных товаров и упаковки, которые будут облагаться экологическим сбором в рамках расширенной ответственности производителя (РОП).

Это следует из замечаний, которые замглавы ФАС и Росприроднадзора Виталий Королев и Амирхан Амирханов в начале марта направили в Минприроды. У РБК есть копия обоих писем, их подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Минприроды разработало поправки в законопроект «Об отходах производства и потребления», в которых предложило наделить РЭО этими функциями. «Концептуально мы поддерживаем эти предложения Минприроды», — сказала РБК представитель вице-премьера Виктории Абрамченко (курирует в правительстве экологию) Марта Галичева. Она добавила, что принятие поправок поручено ускорить. В начале февраля этот законопроект был принят Госдумой в первом чтении, а в пятницу, 12 марта, у статс-секретаря Минприроды Светланы Радченко пройдет согласительное совещание с заинтересованными ведомствами.

Антимонопольная служба видит признаки нарушения конкуренции в передаче таких полномочий РЭО. «В процессе эксплуатации сегментов системы ФАС считает необходимым обеспечить конкуренцию и не допустить устранение с рынка добросовестных участников, способных обеспечить эксплуатацию системы, предотвратить ущемление прав и нарушение баланса интересов таких участников», — пишет Королев, не указывая названий «добросовестных участников» рынка, чьи права могут быть ущемлены. РБК направил запрос в пресс-службу ФАС.

Росприроднадзор, в свою очередь, считает, что наделение этими полномочиями РЭО противоречит закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»: согласно статье 14 которого государственные информационные системы создаются в целях реализации полномочий госорганов и обеспечения обмена информацией между ними. «Таким образом, операторами государственной информационной системы в соответствии с действующим законодательством могут быть только органы федеральной и региональной исполнительной власти», — заключает Амирханов в письме в Минприроды. Вариант ФАС — оператором этих информационных систем сделать один из госорганов.

Но прецеденты назначения операторами подобных информационных систем компаний, а не госорганов есть, напоминает источник в правительстве. Например, компания «Глонасс» является оператором системы ЭРА-ГЛОНАСС, где собрана вся информация о дорожно-транспортных происшествиях.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

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Замечания ФАС и Росприроднадзора носят «технический характер», утверждает пресс-секретарь Минприроды Марина Евсеева. По ее словам, они не противоречат логике развития мусорной реформы, а именно создания системы «прослеживаемости» отходов — от выпуска упаковки, извлечения вторсырья и до утилизации. Представитель РЭО также назвал замечания Росприроднадзора «техническими», а замечания ФАС, по его словам, будут обсуждаться «дополнительно».

Глава РЭО Денис Буцаев в интервью РБК, опубликованном 3 марта, говорил о необходимости создания государственных информационных систем для выполнения таких задач, как реформа РОП (предполагает, что все производители товаров и упаковки должны платить за их утилизацию). Но он не смог оценить их стоимость. «На наш взгляд, она будет сильно варьироваться в зависимости от того, какой функционал будет туда заложен и в каком объеме удастся воспользоваться наработками, которые уже есть», — добавил он. Буцаев тогда назвал своим «личным вызовом» задачу запуска таких систем к началу 2022 года, когда должны заработать новые правила РОП.

Автор
Людмила Подобедова
твердные коммунальные отходы ГИС ФАС Росприроднадзор Российский экологический оператор
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