ФАС выступила против передачи мусорной госкомпании учета отходов

ФАС и Росприроднадзор выступили против назначения мусорной госкомпании оператором государственных информсистем по учету твердых коммунальных отходов. Но идею поддерживает профильный вице-премьер Виктория Абрамченко

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Росприроднадзор выступили против наделения Российского экологического оператора полномочиями по созданию, развитию и эксплуатации двух государственных информационных систем — по учету твердых коммунальных отходов, а также по учету отходов от использованных товаров и упаковки, которые будут облагаться экологическим сбором в рамках расширенной ответственности производителя (РОП).

Это следует из замечаний, которые замглавы ФАС и Росприроднадзора Виталий Королев и Амирхан Амирханов в начале марта направили в Минприроды. У РБК есть копия обоих писем, их подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Минприроды разработало поправки в законопроект «Об отходах производства и потребления», в которых предложило наделить РЭО этими функциями. «Концептуально мы поддерживаем эти предложения Минприроды», — сказала РБК представитель вице-премьера Виктории Абрамченко (курирует в правительстве экологию) Марта Галичева. Она добавила, что принятие поправок поручено ускорить. В начале февраля этот законопроект был принят Госдумой в первом чтении, а в пятницу, 12 марта, у статс-секретаря Минприроды Светланы Радченко пройдет согласительное совещание с заинтересованными ведомствами.

Антимонопольная служба видит признаки нарушения конкуренции в передаче таких полномочий РЭО. «В процессе эксплуатации сегментов системы ФАС считает необходимым обеспечить конкуренцию и не допустить устранение с рынка добросовестных участников, способных обеспечить эксплуатацию системы, предотвратить ущемление прав и нарушение баланса интересов таких участников», — пишет Королев, не указывая названий «добросовестных участников» рынка, чьи права могут быть ущемлены. РБК направил запрос в пресс-службу ФАС.

Росприроднадзор, в свою очередь, считает, что наделение этими полномочиями РЭО противоречит закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»: согласно статье 14 которого государственные информационные системы создаются в целях реализации полномочий госорганов и обеспечения обмена информацией между ними. «Таким образом, операторами государственной информационной системы в соответствии с действующим законодательством могут быть только органы федеральной и региональной исполнительной власти», — заключает Амирханов в письме в Минприроды. Вариант ФАС — оператором этих информационных систем сделать один из госорганов.