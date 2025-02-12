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Тверской суд заочно арестовал бывшего инвестора спорткаров Spyker

Главу дизайнерской компании Milan Morady Михаила Пессиса обвиняют в мошенничестве. В суде также прозвучало, что бизнесмен проходит по делу о вымогательстве (ст. 163 УК)
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В среду, 12 февраля, Тверской районный суд Москвы заочно арестовал бывшего бизнес-партнера Бориса Ротенберга по проекту возрождения бренда спорткаров Spyker Михаила Пессиса, передает корреспондент РБК. Его обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК).

По словам судьи, Пессис также проходит по делу о вымогательстве (ст. 163 УК). В суде также прозвучало, что гражданин Германии Пессис был объявлен в федеральный розыск в прошлом году, в международный розыск его объявили в январе 2025 года.

В суде прозвучало, что в материалах дела есть допрос свидетеля и рапорт об обнаружении признаков преступления.

Ранее РБК сообщал об объявлении Пессиса в федеральный и международный розыск.

Михаил Пессис — бывший партнер миллиардера Бориса Ротенберга по проекту создания спорткаров Spyker. В 2020 году нидерландская компания Spyker планировала возобновить производство спорткаров. Инвесторами стали глава дизайнерской и маркетинговой компании Milan Morady Пессис и Ротенберг, основавший автоспортивную программу SMP Racing и фирму BR Engineering по производству гоночных прототипов.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Москва Тверской суд Москвы заочный арест Борис Ротенберг
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