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Основательница Bumble стала самой молодой self made-миллиардершей

Состояние соосновательницы сервиса приложения знакомств Bumble Уитни Вульф Херд оценивается в $1,6 млрд. Она стала миллиардером после успешного IPO компании — на первых торгах акции Bumble взлетели на 85%
Уитни Вульф Херд
Уитни Вульф Херд (Фото: Caitlin Ochs / Reuters)

Глава и соосновательница сервиса знакомств Bumble, 31-летняя Уитни Вульф Херд после проведения IPO стала самой молодой женщиной-миллиардером, самостоятельно заработавшей состояние, сообщил Forbes.

Акции Bumble начали торговаться на бирже Nasdaq накануне, 11 февраля. При проведении IPO цена бумаг составила $43 за штуку. Однако на первых торгах стоимость акций выросла более чем на 85% — до $79,6 за бумагу, на максимуме рыночная стоимость компании превысила $15 млрд.

Уитни Вульф Херд принадлежит почти 12% компаний (21,54 млн акций). Ее долю после IPO Forbes оценил в $1,6 млрд. В такую же сумму эксперты журнала оценивают состояние младшей из двух самых молодых миллиардерш мира — 25-летней норвежки Александры Андресен. Однако, в отличие от Херд, Александра и 26-летняя Катарина Андресен ($1,5 млрд) унаследовали свои капиталы от отца, передавшего дочерям по 42% в капитале семейной компании Ferd.

В 2019 году Forbes назвал самой молодой женщиной, заработавшей состояние в $1 млрд 21-летнюю американскую модель Кайли Дженнер, однако сейчас в список миллиардеров та не входит.

Bumble — сервис для знакомств. От своих конкурентов он отличается тем, что на Bumble первыми выходить на связь могут только женщины.

Конкурент Tinder привлек на IPO более $2 млрд
Инвестиции
Фото:Rachel Moon / Shutterstock

Вульф Херд была соучредителем и одним из руководителей сервиса Tinder. В 2014 году она покинула компанию после того, как подала в суд на своего бывшего начальника, обвинив его в сексуальных домогательствах и угрозах. В Tinder обвинения отрицали, и вскоре конфликт был урегулирован.

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Вскоре после ухода из Tinder Вульф Херд вместе с российским миллиардером Андреем Андреевым, создавшим сервис знакомств Badoo, основали приложение Bumble.

В 2019 году контрольный пакет акций сервиса приобрела частная инвестиционная компания Blackstone Group. Андреев продал Blackstone контрольный пакет холдинга MagicLab, который владел сервисами Bumble, Badoo, Chappy и Lumen. В рамках сделки MagicLab оценивался примерно в $3 млрд. После сделки MagicLab переименовали в Bumble, а Херд стала его гендиректором. Кроме Blackstone в онлайн-платформу также вложились венчурные компании Accel, Bessemer Venture Partners и Greycroft.

Авторы
Виктория Полякова, Евгений Калюков
интернет-знакомства миллиардеры IPO
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