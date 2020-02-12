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В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

Самый крупный долг — у предприятия из Чечни, а больше всего компаний-должников — в Московской и Тверской областях
Газпром GAZP ₽238,03 +1,77% Купить
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января. В него вошли организации с просроченной задолженностью на сумму более 10 млн руб.

Лидером по числу крупных должников стала Московская область — 87 организаций с общей суммой 6,1 млрд руб. Следом идут Тверская область (69 должников, 6,4 млрд руб.) и Пермский край (43 должника, 3,2 млрд руб.).

Меньше всего должников (по одной организации) в Ингушетии, Калмыкии, Республике Алтай, а также Приморском и Камчатском крае.

Наиболее крупные долги у МУП «Теплоснабжение» из Грозного (2,58 млрд руб.), брянского ГУП «Брянсккоммунэнерго» (2,45 млрд руб.), кемеровского ООО «Центральная ТЭЦ» (2,29 млрд руб.), а также североосетинского ОАО «Владикавказские тепловые сети» (2 млрд руб.).

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«Работа по взысканию ведется постоянная: введение ограничений поставок, претензионно-исковая работа», — заявил РБК представитель «Газпром межрегионгаза».

По данным на конец ноября 2019 года, общая задолженность граждан и юрлиц за услуги ЖКХ составляла 1,7 трлн руб. При этом в сентябре экс-министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев говорил, что долги населения за коммунальные услуги достигли 800 млрд руб.

Авторы: Константин Нагаев, Людмила Подобедова
Теги: должники, «Газпром межрегионгаз»
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