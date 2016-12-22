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Суд отказал миноритариям ГАЗа в иске к Дерипаске на 11,5 млрд руб.
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Суд отказал миноритариям ГАЗа в иске к Дерипаске на 11,5 млрд руб.
Бизнес, 12 фев, 19:14
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Суд отказал миноритариям ГАЗа в иске к Дерипаске на 11,5 млрд руб.
Три фонда под управлением Prosperity Capital обвиняли бизнесмена и президента группы ГАЗ в выводе средств через схему с выдачей и погашением займов. Истцы пока не решили, будут ли обжаловать решение суда
Олег Дерипаска (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Арбитражный суд Нижегородской области полностью отказал компаниям The Prosperity Club Fund, The Prosperity Quest Fund и The Russian Prosperity Fund в иске к президенту группы ГАЗ Вадиму Сорокину и бенефициару ГАЗ Олегу Дерипаске, такая пометка появилась в электронной карточке дела. Текст решения недоступен, дело рассматривалось в закрытом режиме. Фонды находятся под управлением Prosperity Capital Managemеnt.

«Несмотря на отказ в удовлетворении требований, мы полагаем, что частично цели иска достигнуты. Решение о подаче апелляции будет приниматься позднее», — прокомментировал РБК представитель Prosperity Capital Management.

Эти три фонда — миноритарные акционеры группы ГАЗ, которая входит в холдинг «Русские машины» Дерипаски. Они обвинили бизнесмена в том, что он вывел из ГАЗа 11,45 млрд руб. Представитель истцов рассказывал РБК, что в ГАЗ не выплачивали дивиденды, при этом в 2012–2014 годах группа выдала займы компаниям, «связанным с основным владельцем», а затем стала списывать их. По мнению истцов, таким образом выплачивались квазидивиденды акционерам.

В публичной отчетности отражена выдача многомиллиардных займов в 2012–2014 годах компаниям, находящимся под контролем конечного акционера, писал РБК, их стали списывать с 2015 года.

В ГАЗе заявили, что считают иск от Prosperity атакой на компанию «на вымышленных условиях». Цель таких действий, поясняли в ГАЗе, — «реализовать собственные корыстные интересы в пользу иностранных владельцев фонда», а также дестабилизировать деятельность группы.

В 2013 году фонды, находящиеся под управлением Prosperity Capital Management (Lancrenan Investments ltd, Medvezhonok Holdings ltd и Protsvetaniye Holdings ltd), подавали иск к членам совета директоров ГАЗа 2010 года, они требовали более 650 млн руб. за сделку с квазиказначейскими акциями компании. Суд отклонил иск.
Авторы: Андрей Гатинский, Светлана Бурмистрова.
Теги: ГАЗ группа , Олег Дерипаска
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