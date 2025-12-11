Москва договорилась о покупке аэропорта «Остафьево» у «Газпрома»
«Газпром» заключил контракт о продаже комплекса аэропорта «Остафьево» департаменту городского имущества Москвы. Информация о заключении договора купли-продажи опубликована на сайте Единой информационной системы в сфере госзакупок.
Контракт между «Газпромом» и столичными властями был заключен 9 декабря. В качестве предмета договора указано «приобретение в собственность города Москвы имущественного комплекса аэропорта «Остафьево», находящегося в собственности ПАО «Газпром». Цена контракта — 2,724 млрд руб.
РБК направил запрос в департамент городского имущества Москвы.
Аэродром «Остафьево» изначально был создан как аэродром НКВД СССР в 1934 году. В 1995 году совладельцем Остафьево, который был в ведении Минобороны, стал «Газпром».
В 2000 году аэропортовый комплекс «Остафьево» был реконструирован и открыт для гражданских рейсов. В 2007 году аэродром получил статус международного. С января 2024-го он был исключен из реестра аэродромов государственной авиации.
