Москва договорилась о покупке аэропорта «Остафьево» у «Газпрома»

«Газпром» и департамент городского имущества Москвы заключили контракт о продаже комплекса аэропорта «Остафьево» за 2,724 млрд руб. Аэродром был построен в 30-х годах как база НКВД
Фото: пресс-служба Международного аэропорта "Остафьево"
Фото: пресс-служба Международного аэропорта "Остафьево"

«Газпром» заключил контракт о продаже комплекса аэропорта «Остафьево» департаменту городского имущества Москвы. Информация о заключении договора купли-продажи опубликована на сайте Единой информационной системы в сфере госзакупок.

Контракт между «Газпромом» и столичными властями был заключен 9 декабря. В качестве предмета договора указано «приобретение в собственность города Москвы имущественного комплекса аэропорта «Остафьево», находящегося в собственности ПАО «Газпром». Цена контракта — 2,724 млрд руб.

РБК направил запрос в департамент городского имущества Москвы.

«Газпром» объявил о продаже своих офисов и санаториев в двух регионах
Бизнес

Аэродром «Остафьево» изначально был создан как аэродром НКВД СССР в 1934 году. В 1995 году совладельцем Остафьево, который был в ведении Минобороны, стал «Газпром».

В 2000 году аэропортовый комплекс «Остафьево» был реконструирован и открыт для гражданских рейсов. В 2007 году аэродром получил статус международного. С января 2024-го он был исключен из реестра аэродромов государственной авиации.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
При участии
Дарья Молоткова
Газпром Департамент имущества Москвы аэропорты
