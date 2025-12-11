 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
Арбитражный суд удовлетворил иск экс-Sony к «Синема Парку» на 126 млн руб.
Суд встал на сторону бывшего офиса кинокомпании Sony Pictures в России в деле по взысканию долгов с объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино». Ранее он обязал студию выплатить киносети 0,8 млрд руб. упущенной выгоды
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск бывшего офиса голливудского мейджора Sony Pictures в России — ООО «Контент-клуб» — к одному из юрлиц крупнейшей в стране объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Александра Мамута, передает корреспондент РБК из зала суда. Теперь сеть должна кинокомпании еще 126 млн руб.

Сторона истца в рамках заседания отмечала, что с ответчиком — ООО «Райзинг стар медиа» — было заключено рамочное соглашение о публичном показе фильмов Columbia Pictures (она же Sony Pictures). С февраля 2022 года компания перестала осуществлять деятельность в России. При этом в рамках взаимодействия по рамочному соглашению стороны пролонгировали показ «конкретного фильма» (какого — не уточняется). В рамках соглашения «Синема Парку» и «Формуле кино» были предоставлены права на показ «Анчартед: На картах не значится», «Веном 2» и «Человек-паук: Нет пути домой». При этом фактическая дата проката была позднее.

Ответчик при этом стремился доказать, что по части долга истек срок исковой давности, а также о том, что ряд расчетов не соответствует рамочному соглашению.

Ранее суд удовлетворил исковые требования бывшего офиса Sony Pictures в России к основному юрлицу объединенной киносети — АО «Синема Парк». Сумма того иска составляла 436,4 млн руб.

Как Netflix, Трамп и Paramount спорили за Warner Bros. Инфографика
Бизнес

Экс-представительство Sony Pictures с февраля 2025 года пыталось отсудить у российских киносетей совокупно больше 1 млрд руб. долга по ранее заключенным договорам. С большинством участников рынка, кроме объединенной киносети, удалось прийти к досудебному урегулированию. Дела против юрлиц «Синема Парк» и «Формула кино», сумма требований по которым была самой крупной, продолжились.

Параллельно с этим оба юрлица объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» подали встречные иски к «Контент-клубу». Изначально их сумма составляла 578 млн руб., которые «Синема Парк» считала своей упущенной выгодой из-за отказа Sony Pictures выпускать свои новинки в российский прокат. После проведения экспертизы киносеть повысила сумму требований до 782 млн руб. По обоим искам Арбитражный суд Москвы встал на сторону истца.

