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Bloomberg рассказал о «новейшем приюте» для миллиардеров

Bloomberg: новым местом притяжения миллиардеров стал Абу-Даби
Новым «приютом» для миллиардеров стал Абу-Даби, с 2017 года число зарегистрированных там фирм выросло более чем в сто раз, пишет Bloomberg. Привлекательной зону делают гарантии защиты активов, конфиденциальность и низкие налоги
Абу-Даби
Абу-Даби (Фото: Florian Gaertner / Photothek / Global Look Press)

Эмират Абу-Даби стал новым центром притяжения активов миллиардеров из разных стран на фоне снижения популярности финансовых зон Каймановых и Британский Виргинских островов, пишет Bloomberg.

Согласно данным, собранным консалтинговой фирмой по управлению активами M/HQ, которая является одним из лидеров в их создании, в настоящее время в зоне Абу-Даби (ADGM, Abu-Dhabi Global Market) существует более 5 тыс. частных компаний по сравнению с 46 в 2016 году.

По словам источников агентства, знакомых с вопросом, деловой центр привлекателен для предпринимателей из-за его гарантий защиты активов от иностранных юрисдикций и возможности извлекать выгоду из соглашений ОАЭ об избежании двойного налогообложения.

Консультанты по финансовым вопросам и международные инвесторы среди преимуществ, которые предлагает эмират, называют получение долгосрочного вида на жительство или даже паспорта ОАЭ для тех, кто делает крупные инвестиции в регионе. Кроме того, существуют суверенные фонды благосостояния Абу-Даби, которые контролируют активы на сумму более $1 трлн, и влиятельные частные инвестиционные фирмы.

«Стратегическое расположение ADGM, стабильность политики и близость к столице являются ключевыми привлекательными для состоятельных людей, предлагая безопасную альтернативу традиционным, но в настоящее время менее предсказуемым Британским Виргинским островам и Каймановым островам», — сказал генеральный директор MENA Catalysts, которая консультирует фирмы в Персидском заливе по связям с государственными органами, Сэм Блаттейс.

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Финансы
Фото:Francois Nel / Getty Images

Собеседники Bloomberg заявили, что некоторым инвесторам регистрация компании в Абу-Даби дает потенциал для укрепления отношений на высоком уровне с богатыми членами королевской семьи эмирата. Согласно документам и источникам Bloomberg, во второй половине этого года дочерние компании Royal Group, которую контролирует шейх Тахнун бен Зайед аль Нахайян, брат президента ОАЭ, создали ряд «дочек» в зоне Абу-Даби.

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Представитель ADGM заявил, что свободная зона привлекательна по ряду причин, включая использование английского общего права, надежную защиту инвесторов и низкое налогообложение. По его словам, регистрация в Абу-Даби имеет такие преимущества, как отсутствие требований к минимальному уставному капиталу, отсутствие ограничений на национальность акционеров и простота передачи акций.

Также среди факторов, делающих эмират привлекательным для хранения активов, называется конфиденциальность. Как говорят поставщики услуг, которые помогают создавать «проектные компании» (SPV, компании специального назначения), в корпоративном реестре перечислены директора и акционеры, но «меньше волокиты» с аудитом и раскрытием информации о конечных бенефициарных владельцах.

В числе «переехавших» в зону Абу-Даби Bloomberg перечисляет экс-гендиректора криптобиржи Binance Чанпэна Чжао (118-е место в списке богатейших людей мира Forbes с $15 млрд), основателя крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Рэя Далио (113-е место в том же списке с $15,4 млрд), а также владельца Новолипецкого металлургического завода (НЛМК) Владимира Лисина (третье место среди российских миллиардеров по версии Forbes с состоянием в $22,1 млрд).

Последнего в Абу-Даби привлекли фондовая биржа эмирата, ее связи с ведущими инвесторами, например Далио, а также экономическая и правовая стабильность, сообщили люди, знакомые с этим вопросом. Представитель Лисина отказался от комментариев.

Bloomberg в июле писал, что Лисин перевел активы с Кипра в компании, зарегистрированные в Абу-Даби, — Serenity II Holdings и Nebula II Holdings.

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