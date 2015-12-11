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Гуцериевы купили девелоперский бизнес бывшего сенатора Мошковича
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Гуцериевы купили девелоперский бизнес бывшего сенатора Мошковича
Бизнес, 11 дек 2015, 17:08
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Гуцериевы купили девелоперский бизнес бывшего сенатора Мошковича
Группа БИН семьи Гуцериевых и Микаила Шишханова объявила о закрытии сделки по покупке девелоперских активов Вадима Мошковича. Земельный банк в 2,4 тыс. га в Новой Москве обошелся покупателю в $800 млн
Михаил Гуцериев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

​Сделка в Новой Москве

О намерении группы БИН приобрести девелоперские активы экс-сенатора Вадима Мошковича стало известно в конце июня этого года. Тогда пресс-служба группы сообщила, что сделка по приобретению 2,4 тыс. га в районе поселка Коммунарка в Новой Москве будет закрыта в течение нескольких месяцев.

В пятницу, 11 декабря, пресс-служба группы официально сообщила о том, что БИН стала собственником проекта «А101».

Речь идет о земельном банке общей площадью 2443 га, а также о нескольких юридических лицах, занимающихся «строительством, подготовкой технической и проектной документации, продажей и эксплуатацией объектов недвижимости на территории Новой Москвы», говорится в сообщении группы.

В сделку не вошли бизнес-центры Wall Street и «Камелот», а также благотворительный проект частной школы в Новой Москве Letovo International School.

Землю в районе Коммунарки Мошкович скупил еще в 2004 году. В 2012-м эти территории были включены в состав столицы, и Мошкович стал крупнейшим землевладельцем Новой Москвы.

На своих участках предприниматель собирался возвести до 20 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Впрочем, проект планировки территории был согласован только в январе прошлого года: он предусматривает строительство около 1 млн кв. м жилья и более 706 тыс. кв. м нежилого фонда. Сейчас в стадии строительства находятся жилые комплексы «Москва А101», «Зеленая линия», «Испанские кварталы А101», поселки таунхаусов «Кронбург» и «Вяземское» общей площадью свыше 1 млн кв. м.

Миллиард для агробизнеса

В прошлом году гендиректор «А101 Девелопмент» Андрей Донских говорил в интервью газете «Ведомости», что инвестиции в проект за 20–25 лет могут составить $60 млрд.

Во вторник, 8 декабря, в интервью телеканалу «Россия 24» совладелец БИН Михаил Гуцериев рассказывал, что сделка с Мошковичем обошлась группе в $800 млн. «Сумма сделки, будем говорить, до $800 млн, насколько я помню, — сказал он. — Мы абсолютно уверены, что этот проект себя окупит». Ранее источник, знакомый с ходом переговоров, говорил РБК, что сумма сделки находится в диапазоне $1–4 млрд. Партнер компании Blackwood Константин Ковалев исходя из плотности возможной застройки оценивал стоимость покупаемого земельного фонда в $2 млрд.

Приобретенные активы находятся на балансе двух юрлиц — ПАО «Авгур Эстейт» и АО «А101 Девелопмент». В базе СПАРК указано, что на конец 2014 года кредиторская задолженность «А101 Девелопмент» составляет 6,7 млрд руб., «Авгур Эстейт» — 30,9 млрд руб. В группе БИН отметили, что долгосрочных банковских кредитов у компаний не было, а эта сумма, вероятно, касается краткосрочных кредитных обязательств.

В конце июня Мошкович говорил, что «решение о продаже принято в связи со стратегическим решением сфокусироваться на развитии сельскохозяйственного бизнеса» на фоне усиления «приоритета импортозамещения как драйвера экономики страны».

В свою очередь Шишханов утверждал, что «приобретение проекта «А101» позволит эффективно дополнить компетенции «Интеко» и группы «Патриот» в области возведения жилья всех категорий: премиум-, бизнес-, комфорт- и экономкласса».

С 2006 года по декабрь 2014-го Мошкович представлял в Совете Федерации Белгородскую область. В 2015 году он занял 47-е место в рейтинге Forbes «Богатейшие бизнесмены России», его состояние журнал оценил в $1,9 млрд.

В рейтинге Forbes «Богатейшие семейные кланы России» Михаил, Хамзат и Саит Гуцериевы, а также их племянник Микаил Шишханов заняли первое место с совокупным состоянием в $3,85 млрд.

Автор: Алексей Пастушин.
Теги: Группа БИН , Авгур Эстейт , Вадим Мошкович , Михаил Гуцериев
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