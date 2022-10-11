Репик перестал быть основным владельцем «Р-Фарм»

В сентябрьской презентации для инвесторов раскрыт новый состав совладельцев «Р-Фарм Холдинга» — головной структуры «Р-Фарм» (ей принадлежит 89%), Алексей Репик указан как основатель и председатель совета директоров

Алексей Репик (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Основатель и председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик перестал быть основным владельцем компании, сообщает издание Vademecum со ссылкой на сентябрьскую презентацию компании для инвесторов к дебютному выпуску облигаций.

В ней назван новый состав совладельцев «Р-Фарм Холдинга» — головной структуры одного из крупнейших фармпроизводителей и дистрибьюторов страны (ей принадлежит 89% «Р-Фарм»).

Генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев владеет 33% в «Р-Фарм Холдинге», столько же — у замгендиректора Валерии Даевой и директора по правовому обеспечению «Р-Фарм» Ольги Курьяновой (ей в апреле 2022 года Репик передал пост гендиректора компании). Еще 1% принадлежит финансовому директору «Р-Фарм» Андрею Смирнову. Кипрская компания RJ Pharma Holdings Limited владеет 1% «Р-Фарм», ее бенефициары не раскрываются, остальными 10% — японской Mitsui. При этом Репик указан как основатель и председатель совета директоров.

Компания «Р-Фарм» принадлежала Репику до 2017 года. Mitsui тогда приобрела 10% компании, остальные 90% Репик контролировал через «Р-Фарм Холдинг». В 2018 году 1% перешел кипрской компании из его доли. Из отчетности по МСФО «Р-Фарм» следует, что Репик на конец 2021 года сохранял контроль. Он же значился единственным владельцем «Р-Фарм Холдинга» и в проспекте облигаций от августа 2021-го.

Когда произошла смена собственников и какой текущий состав совладельцев «Р-Фарм Холдинга», в СПАРК не раскрывается.

РБК направил запрос в «Р-Фарм».

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В начале августа стало известно о смене владельцев у компании «Р-Фарм интернешнл» (она была выделена из «Р-Фарма» в 2017 году). В конце июля основатель «Р-Фарм» продал доли в ней Игнатьеву (33%) и Смирнову (1%). Еще по 33% владеют Курьянова и Даева.