Производитель пива Budweiser допустил возвращение бренда в Россию

Производитель пива Budweiser заявил, что хотел бы вернуться в Россию «в среднесрочной перспективе». Глава Минсельхоза Чехии назвал эту идею «немыслимой», после чего компания заявила, что делать это до окончания СВО не собиралась

Петр Дворжак (Фото: Vaclav Pancer / CTK / Global Look Press)

Поставки в Россию чешского пива Budweiser могут возобновиться «в среднесрочной перспективе», считает директор Budweiser Budvar Петр Дворжак. Об этом он заявил изданию iDNES.

Дворжак рассказал, что компании, которая решила прекратить поставки пива в Россию в начале марта из-за специальной военной операции, удалось успешно урегулировать предыдущие обязательства и претензии перед страной более чем на €1 млн (25 млн крон).

«Мы обязательно должны решить проблему с присутствием нашей торговой марки на российском рынке в среднесрочной перспективе. В будущем было бы очень рискованно надолго уходить с российского рынка», — считает глава пивоваренной компании.

Дворжак привел в пример ситуацию 1939 года, когда компания ушла с американского рынка «в неспокойное предвоенное время» и до сих пор не смогла вернуться на него. «Ничто не запрещает нам быть на российском рынке, нет никаких санкций, почему мы не можем экспортировать наше пиво в Россию. Но нам нужен надежный путь туда», — сказал Дворжак.

Россия была одним из пяти основных экспортных рынков компании, на ее долю приходилось не менее 10% экспорта продукции, указывает iDNES.

На слова Дворжака отреагировал министр сельского хозяйства Чехии Зденек Некула. По его словам, возобновление экспорта Budějovice Budvar в Россию в настоящее время немыслимо, хотя он и понимает стремление главы пивоваренной компании «вести себя как порядочный домохозяин». Однако, по его словам, «бывают ситуации, когда бизнес и экономические интересы должны уступить место единой позиции всех стран» по поводу российской спецоперации на Украине. «Сейчас я не могу представить какие-либо переговоры со стороны Budvar по поводу экспорта в Россию, и я объясню это директору», — сказал Некула.

В ответ на заявление министра пивоваренная компания сообщила, что «восстановление деловых отношений с российскими партнерами не стоит на повестке дня до полного прекращения» боевых действий на Украине, сообщает iDNES.

Budweiser Budvar — второй по величине экспортер пива в Россию (1,2 млн гл) — объявил о прекращении производства и поставок 2 марта. «Мы рассматриваем торговые вопросы как второстепенные и готовы помочь, чем сможем. Мы говорим в основном о возможностях размещения [беженцев]», — говорила тогда пресс-секретарь Budvar Барбора Блахова.