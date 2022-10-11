«Коммерсантъ» узнал об отказе кабмина дать ЛУКОЙЛу «Надежду»

ЛУКОЙЛ добивается получения лицензии на освоение участка «Надежда» в Балтийском море с 2016 года. В прошлом году решение о ее выдаче отозвали на доработку из-за возможных экологических рисков. Сейчас причины отказа не уточняются

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Правительство отказалось предоставить ЛУКОЙЛу лицензию на освоение участка «Надежда» в юго-западной части акватории Балтийского моря, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

Собеседники издания не уточнили причины такого решения. В Минприроды рекомендовали обратиться в правительство, в секретариате вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей недропользование, и в ЛУКОЙЛе отказались от комментариев.

ЛУКОЙЛ ранее отправлял заявку в правительство на проведение геологоразведки на «Надежде»; ее должны одобрить ФСБ, Минобороны, Минэнерго и Минприроды (последнее дает заключение о том, есть ли в границах участка особо охраняемые природные территории). В прошлом году, писал «Коммерсантъ», решение о выдаче ЛУКОЙЛу лицензии было отозвано на доработку. По данным газеты, компании пришлось доказывать, что разведка участка не несет опасности расположенному неподалеку национальному парку «Куршская коса». Минприроды после этого подготовило приказ об установлении границ охранной зоны нацпарка «по границе с акваторией Балтийского моря», и «Надежда» в них не попала.

«Надежда» — участок федерального значения, который находится в границах 12-мильной зоны (территориальное море) в Калининградской области. Он не относится к континентальному шельфу, доступ к которому разрешен только госкомпаниям. ЛУКОЙЛ пытается получить лицензию с 2016 года, тогда компания предлагала властям устроить аукцион со специальными требованиями, но его так и не провели. В 2020 году правительство утвердило правила предоставления таких участков для геологического изучения, и у ЛУКОЙЛа появилась возможность получить на него лицензию без проведения аукциона.

ЛУКОЙЛ — единственная российская компания, ведущая добычу нефти на Балтийском море. В 2015 году компания заявляла о планах выделить 140 млрд руб. на геологическую разведку и освоение нефтяных месторождений в Калининградской области. Структура компании «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» осваивает месторождения Кравцовское (D6), D33 и D4, в прошлом году она добыла около 430 тыс. т нефти.