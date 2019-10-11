Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 64,22 (-0,52) Quote, 13:17
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 70,73 (-0,57) Quote, 13:17
Российский гимнаст завоевал второе золото на чемпионате мира Спорт, 20:35 В работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошел сбой Общество, 20:31 Аналитики объяснили падение акций «Яндекса» почти на 20% Бизнес, 20:26 Forbes объяснил появление данных о долге в ₽1 трлн у «Сафмара» Бизнес, 20:20 Глава Пентагона потребовал от Турции прекращения военной операции в Сирии Политика, 20:15 СМИ узнали о переносе даты назначения нового тренера «Спартака» Спорт, 20:07 Россельхозбанк развивает Центр отраслевой экспертизы Пресс-релиз, 19:58 На Финополисе обсудили внедрение открытых API в России Партнерский материал, 19:45 Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о ее предкоматозном состоянии Общество, 19:34 Российская молодежка ушла от поражения в матче квалификации Евро-2021 Спорт, 19:29 Трамп выдвинул нового посла США в России Политика, 19:29 США отправят дополнительные войска в Саудовскую Аравию после атаки дронов Политика, 19:24 Инвестхаки для новичков: налоги, торговые идеи и советы РБК и Открытие Брокер, 19:09 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:04
Бизнес ,  
0 
Forbes объяснил появление данных о долге в ₽1 трлн у «Сафмара»
В редакции журнала посчитали неприемлемым заявление группы «Сафмар» по поводу работы своих журналистов, оставив за собой право обратиться в суд
Михаил Гуцериев (Фото: Максим Стулов / ТАСС)

Российское издание журнала Forbes прокомментировало заявление группы «Сафмар», в котором статья о совокупном долге семьи Михаила Гуцериева в ₽1 трлн была названа «откровенной ложью» и «образчиком коррумпированной журналистики». Директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Дмитрий Озман сообщил РБК, что описанные в материале данные «находят свое подтверждение в открытых источниках».

По его словам, «Сафмар» была дана возможность представить свою развернутую позицию в официальном комментарии, от чего пресс-служба группы отказалась. «Мы считаем такое поведение неприемлемым, а слова, высказанные в адрес топ-менеджмента и журналистов издания, получат правовую оценку наших юристов», — заявил Озман.

По его словам, Forbes оставляет за собой право обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Бизнес
«Сафмар» Гуцериева заявил об отсутствии «безумного» долга в ₽1 трлн

Ранее в самой группе «Сафмар» заявили, что могут подать иск на Forbes из-за опубликованного в нем материала. Упомянутую там сумму долга в триллион рублей там назвали «безумной», приведенные в статье цифры не соответствующими действительности.

В «Сафмар» объяснили, что группа и ее основной владелец Михаил Гуцериев не имеют никакого отношения к долгам Бинбанка и Рост Банка, а также любым другим обязательствам их экс-акционера Микаила Шишханова и бывших топ-менеджеров банков.

«Плодом воображения» в «Сафмар» также назвали информацию о задолженности группы в размере 170 млрд руб., «якобы возникшей после приобретения Афипского НПЗ».

В начале октября агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что «Траст» обсуждает с Гуцериевым соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка. При этом источники агентства не объяснили, как сформировалась эта сумма.

Авторы: Тимофей Дзядко, Артем Филипенок
Теги: Михаил Гуцериев, «Сафмар», Forbes
Материалы по теме
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Бизнес
«Сафмар» Гуцериева заявил об отсутствии «безумного» долга в ₽1 трлн
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter