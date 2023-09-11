Мутко предложил убрать «маркетинг-откатинг» из цен на квартиры

Мутко предложил меры для снижения стоимости жилья. В их числе — использовать градостроительный потенциал, устранить административные барьеры, а также убрать «маркетинг-откатинг»

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко, выступая на Восточном экономическом форуме, предложил принять ряд мер, чтобы сделать жилье более доступным.

По словам Мутко, за последние два-три года цены на жилье выросли на 73%. «Можно о себестоимости говорить… Рынок должен быть сбалансирован, спрос и предложение, прежде всего доходы людей должны расти и, конечно, покупательская способность», — сказал он.

Для снижения цен есть «очень большой инструментарий», заявил Мутко: «Первое, конечно — грамотное мастер-планирование и использование градостроительного потенциала». По его словам, с 2016 года регионам Дальнего Востока было передано 6 млн кв. м земли с градпотенциалом 6 млн кв. м, из них реализовано в лучшем случае 200 тыс. кв. м.

«Второе — вопросы инженерной подготовки. Издержек много, которые могли на себестоимость повлиять. <...> Конечно, [устранить] административные барьеры, этим занимается министерство. Ну и, конечно, «маркетинг-откатинг» — это тоже надо убирать, это тоже в цене», — сказал он.

По словам Мутко, в структуре ипотеки 41% субсидируется государством, на первичном рынке — 80%.

Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин, также выступая на ВЭФ, допустил, что спрос на ипотеку на первичном рынке жилья в России может снизиться на 20% после повышения минимального первоначального взноса. О том, что власти обсуждают такой сценарий, ранее говорил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

«Это может привести с учетом того, что на вторичном рынке льготных ипотечных программ нет, а ставки на ипотеку на вторичном рынке сегодня 14,5–15%, с учетом изменения условий по всем льготным программам в части первоначального взноса и вступления в силу изменений регуляторного характера ЦБ в октябре, совокупное снижение спроса может быть на первичном рынке, по моему ощущению, процентов на 20, а то и больше в некоторых регионах», — полагает Стасишин.

Сейчас банки выдают ипотечные кредиты с господдержкой по сниженным ставкам (например, 8% по льготной и 6% по семейной ипотеке). Каждый месяц они получают возмещение из бюджета в сумме недополученных процентов до ключевой ставки (12%), увеличенной на 2–5 п.п. в зависимости от программы. Взнос по ипотеке с господдержкой не зависит от вида программы и составляет 15% от суммы сделки. Чебесков говорил, что обсуждается повышение до 20%. По данным «Ведомостей», также рассматривается вариант снизить на 0,5 п.п. предельную величину субсидии кредитным организациям.