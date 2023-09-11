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«Коммерсантъ» узнал цену новых российских пикапов ST6 от «Соллерс»

«Коммерсантъ»: пикапы производства российской «Соллерс» будут стоить от ₽2,4 млн
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Война санкций
Пикапы от «Соллерс», производство которых начнется через несколько дней на бывшем заводе Mazda во Владивостоке, будут стоить от 2,4 млн руб. за бензиновую версию. Сама машина представляет собой перелицованный JAC T6
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Пикап ST6 российской марки «Соллерс», производство которого начнется во Владивостоке с 13 сентября, будет стоить от 2,4 млн руб. за бензиновую версию и от 2,5 млн руб. за дизельную, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Новый пикап представляет из себя перелицованный китайский JAC T6. «Соллерс» начнет производить автомобиль на площадке «Автомобильные индустриальные технологии» (АИТ). На начало 2022 года там производилось три модели Mazda — Mazda 6, Mazda CX-5 и Mazda CX-9, но весной того же года сборка прекратилась.

Проектная мощность завода — 100 тыс. машин в год, в 2021 году выпуск составлял 29 тыс. штук. «Соллерс» консолидировала 100% компании осенью 2022 года, а затем бывшее СП было переименовано в АИТ.

По данным «Коммерсанта», в начале 2024 года на конвейер АИТ встанет еще один пикап, но линейка моделей будет расширяться и в другие сегменты. Конвейер АИТ не оснащен линиями для сварки и окраски. Но модели будут собираться с использованием локальных комплектующих: поначалу с блоком «ЭРА-Глонасс» и электроникой, а затем и с российским двигателем и автоматической коробкой передач, рассказал источник газеты, знакомый с планами компании.

По данным «Автостата», за первое полугодие в России было продано 6,6 тыс. пикапов, из которых 1,4 тыс. приходилось на УАЗ.

Пикап ST6 «Соллерс» представил накануне в рамках VIII Восточного экономического форума. Согласно техническим характеристикам, это полноприводный автомобиль с механической 6-ступенчатой коробкой передач. Он будет выпускаться с двумя вариантами двигателей: 2,0 литра бензин и 2,0 литра дизель. Автомобиль также имеет жесткую каркасную конструкцию, которая обеспечивает высокий уровень защиты.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
«Соллерс» производство автомобилей Владивосток цена
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