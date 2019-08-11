Versace извинился за выпуск футболок с картой Китая без Макао и Гонконга

Versace извинился за выпуск футболок с картой Китая без Макао и Гонконга

На карте специальные административные районы были указаны не как часть КНР, а как отдельные страны. После того, как от сотрудничества с брендом отказалась китайская актриса, футболки изъяли из продажи

Фото: Stella Qiu / Reuters

Итальянский модный дом Versace принес извинения после того, как в продажу были выпущены футболки с принтом, где была изображена некорректная карта Китая. Заявление компании опубликовано в сервисе микроблогов Weibo.

В сообщении говорится, что из-за ошибки в дизайне некоторые города, имеющие статус специальных административных районов Китая, на карте были неверно указаны как страны. Речь идет о Гонконге и Макао, поясняет газета The Global Times. Изображения футболок с неправильными картами опубликовали пользователи в социальных сетях.

В заявлении Versace говорится, что футболки были изъяты из продажи и уничтожены. «Это халатность нашей компании, и мы приносим глубокие извинения за последствия», — отмечается в нем. Модный дом заверил, что уважает территориальный суверенитет Китая.

Из-за ошибки от сотрудничества с брендом отказалась китайская актриса Ян Ми. «Суверенитет и территориальная целостность Китая священны и неприкосновенны», — приводит газета выдержку из заявления ее представителей.

Versace — не первая компания, которая ошибочно назвала Гонконг страной, отмечает AP. В частности, Китай потребовал от международных авиакомпаний, чтобы на своих сайтах они называли территорию не просто как «Гонконг», а «Гонконг, Китай».