ОПЕК+ решила еще больше ускорить рост добычи нефти

Страны ОПЕК+, которые в 2023-м ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, в августе увеличат квоты на 548 тыс. баррелей в сутки. Россия без учета плана по компенсациям сможет нарастить добычу нефти до 9,344 млн баррелей

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Организация стран — экспортеров нефти плюс (ОПЕК+) — Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман — решила ускорить выход из добровольных ограничений и в августе повысить добычу нефти на 548 тыс. баррелей в сутки, сообщается на сайте организации.

Решение, принятое по итогам онлайн-заседания представителей стран ОПЕК+, объясняется «стабильными перспективами развития мировой экономики и текущими благоприятными фундаментальными показателями рынка, отраженными в низких запасах нефти». Темп корректировки соответствует четырехмесячному плану по росту добычи углеводородов, отмечается в документе.

«Постепенные увеличения могут быть приостановлены или отменены в зависимости от меняющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность рынка нефти», — сказано в заявлении.

Согласно таблице, опубликованной на сайте организации, Россия без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу нефти в августе до 9,344 млн баррелей в сутки, Саудовская Аравия — до 9,756 млн, Казахстан — до 1,532 млн, Ирак — до 4,171 млн, Кувейт — до 2,518 млн, ОАЭ — до 3,272 млн, Алжир — до 948 тыс., Оман — до 792 тыс.

Восемь стран ОПЕК+, принявших сегодня решение об увеличении нефтедобычи в августе, в ноябре 2023 года объявили о добровольном сокращении добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки. С апреля 2025 года государства планировали постепенно отходить от этих ограничений со средним темпом 130–140 тыс. баррелей в сутки.

О планах ОПЕК+ увеличить добычу нефти еще до начала заседания сообщили Bloomberg и Reuters. Bloomberg отмечал, что дополнительные баррели могут быть приветствованы президентом США Дональдом Трампом, который неоднократно призывал к снижению цен на нефть. При этом источники Reuters подчеркивали, что за счет наращивания добычи страны ОПЕК+ стремятся расширить свою долю на рынке на фоне растущих поставок со стороны других производителей, включая США.

Нефть резко подорожала на фоне военного конфликта Израиля и Ирана, а также вмешательства США, атаковавшего ядерные объекты исламской республики. 23 июня, после того как США ударили по Ирану, стоимость фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures подскочила более чем на 5% и поднялась до $81,4 за баррель — максимума с января 2025 года. Однако на фоне атаки Ирана на военную базу США стоимость углеводородов начала снижаться, поскольку действия исламской республики оказались не такими жесткими, как ожидали инвесторы.