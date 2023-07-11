Бывшая компания Джоли обвинила Питта в «захвате» виноградника во Франции

Супруги, которые объявили о разводе в 2016-м, продолжают судиться из-за совместно купленного виноградника во Франции. Джоли продала ее Юрию Шефлеру, и теперь его компания обвиняет Питта в «разграблении» и «захвате» винодельни

Брэд Питт и Анджелина Джоли (Фото: Jonathan Alcorn / ZUMA Press / Global Look Press)

Компания Nouvel, через которую актриса Анджелина Джоли владела виноградником Château Miraval во Франции, обвинила ее экс-супруга Брэда Питта в «разграблении» виноградника, пишет Financial Times со ссылкой на юристов компании.

Nouvel подала иск в суд, в котором заявила о долгах со стороны Питта и его партнера в размере $350 млн. Ранее актер выступал с обвинениями в адрес Джоли в попытке нанести ущерб его репутации, поскольку экс-супруга продала Nouvel компании Stoli Group миллиардера Юрия Шефлера (по версии Forbes, состояние $1,6 млрд, родился в России, но живет в Швейцарии) за $64 млн. Питт утверждал, что продавать доли с Джоли договорились «только с согласия друг друга». Адвокаты Nouvel говорили, что она собиралась продать свою долю экс-супругу, но отказалась от этой идеи.

Питт обвинял Stoli в попытке «враждебного захвата» виноградника. Он указывал, что ему принадлежат 60% Château Miraval, так как он только «номинально» передал экс-супруге 10% в 2013 году.

Теперь в Nouvel заявляют, что Питт «разработал до сих пор успешный план по захвату фактического контроля над Château Miraval» и лишил Stoli права управлять виноградником. Кроме того, его винят в тратах миллионов на «тщеславные проекты» — например, ремонт бассейна, восстановление лестницы и студии звукозаписи.

Как указывает газета, Питт и Джоли купили Château Miraval в 2008 году за €25 млн, в 2022 году созданный ими бренд розового вина принес свыше €15 млн прибыли. Близкие к Питту собеседники FT отметили, что недавно здешнее вино было признано журналом Le Figaro как лучшее в Провансе и потому обвинения против актера-винодела «абсурдны».

Джоли подала на развод с Питтом в 2016 году спустя два года после заключения брака, вместе они были более десяти лет. У пары было шесть детей — Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло и близнецы Нокс и Вивьен. В декабре 2018 года актеры заключили соглашение об опеке над детьми, его детали не разглашались.

В октябре 2022-го стало известно, что к решению Джоли о разводе привел инцидент на борту частного самолета, когда пара вместе с детьми летела из Франции в Калифорнию. Там Питт «придушил одного из детей и ударил другого по лицу», «схватил Джоли за голову и потряс ее» и в какой-то момент облил ее пивом, а детей пивом и красным вином. В связи с этим инцидентом Джоли подала иск о домашнем насилии.