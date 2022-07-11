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Мишустин анонсировал создание реестра долгостроев

В России выявили 2,5 тыс. долгостроев с высокой степенью готовности, их достроят в приоритетном порядке, рассказал Хуснуллин
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

В России планируется создать федеральный реестр долгостроев, в нем будет указана информация для «обоснованного подхода к их дальнейшей судьбе», благодаря чему будет усилена координация и ускорено строительство, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с заместителями. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Все они находятся в разном состоянии. Многие, даже будучи возведенными и оснащенными инфраструктурой, не переводятся в число готовых <...>. Долгостроев, на которые выделялись бюджетные средства, сегодня в стране тысячи», — подчеркнул Мишустин.

Премьер отметил, что каждый долгострой требует отдельного решения, которое должно быть принято «с учетом специфики». Он добавил, что среди долгостроев большое число больниц, детских садов и прочих объектов социальной инфраструктуры.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что ответственным за выполнение специальной «дорожной карты» по ликвидации долгостроев определен Минстрой, проведен анализ проблемных объектов. Он добавил: «Незавершенка серьезно сократилась».

По его данным, сформирован перечень из почти 2,5 тыс. объектов, готовность которых оценена как высокая, их достроят в приоритетном порядке. «Сумма — около 500 млрд руб., это как региональный, так и федеральный бюджет, и средства крупных госкомпаний», — оценил Хуснуллин.

Путин увидел необходимость построить «миллиарды квадратных метров» жилья
Экономика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В конце июня о проблеме с долгостроями в России заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Он указал, что перед властями страны стоит конкретная задача по постепенному завершению строительства ранее замороженных объектов. Эта задача должна быть выполнена за 1,5–2 года, оценил президент.

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«Знаете, мы постоянно ведь говорим об этом — о замороженных стройках. Нужно наконец соответствующим образом выстроить работу, предусмотреть на эти цели дополнительное финансирование, если требуется», — добавил Путин.

Он подчеркнул, что долгострои становятся не только «закопанными деньгами, не давшими результата», но и причинами проблем для местных жителей, а также портят облик городов.

Эксперты оценили рост цен на жилье и стройматериалы в 2022 году
Бизнес
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В конце июня Путин заявил, что в сфере строительства жилья есть «колоссальное поле» для деятельности. Президент сказал, что Россия отстает от многих стран по уровню обеспеченности граждан жильем, отставание также произошло и в отношении соседних государств. «Чтобы решить проблему жилья, нам нужны действительно сотни миллионов, в общей сложности несколько миллиардов квадратных метров нового жилья», — считает Путин.

В марте 2018 года президент призвал нарастить темпы строительства жилья с 80 млн до 120 млн кв. м в год. Такие объемы позволили бы 5 млн семей ежегодно получать новое жилье. Этих целей, согласно указу «О национальных целях и стратегических задачах развития России», следовало достичь к 2024 году, но после начала пандемии коронавируса сроки сдвинули на 2030 год. Достижение этого показателя — основная цель создания стратегии.

К середине мая 2022 года Минстрой сформировал пессимистичный сценарий стратегии развития строительной отрасли, в рамках которого к 2030 году не получится ежегодно строить по 120 млн кв. м жилья, писал РБК. В рамках пессимистичного сценария объемы строительства жилья в 2030 году достигнут 100 млн кв. м, а в 2035-м — 118 млн кв. м.

Проект предусматривает также базовый и агрессивный варианты развития рынка, предполагающие достижение поставленной цели. При этом в предыдущем варианте стратегии, которая была подготовлена министерством, изучались только эти два сценария.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
долгострой Михаил Мишустин строительство жилья реестр долгострои
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