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Суточный импорт газа на Украину обновил максимум за шесть лет

Украина импортировала 70 млн куб. м газа в сутки из Евросоюза, это рекордный объем с 2014 года, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. Свою роль в этом сыграли единые с Польшей и Венгрией виртуальные точки поставки
Фото: Jan Koller / CTK / Global Look Press
Фото: Jan Koller / CTK / Global Look Press

Суточный объем импортируемого из Евросоюза на Украину газа достиг отметки 70 млн куб. м и обновил рекорд 2014 года, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Он объяснил рост объемов созданием виртуальных точек на границе с Польшей и Венгрией, а также запуском виртуального реверса. «Ещё в прошлом году максимальная мощность по импорту не превышала 66 млн м3 в сутки и была ограничена существующей инфраструктурой. Сейчас же с виртуальным реверсом импорт может достигать 170 млн м3 в сутки», — отметил Макогон.

По его словам, большая часть импортного топлива идет на сезонное закачивание в подземные хранилища газа. Магокон также подчеркнул, что в 2020 году значительные объемы закачивают европейские компании, тогда как два года назад основную часть газа закачивал «Нафтогаз».

В начале июля «Оператор ГТС Украины» сообщил, что в первой половине 2020 года импорт газа из ЕС вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Превышение составило 1,3 млрд куб. м, объем импорта достиг 7 млрд куб. м.

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Больше всего экспорт газа на Украину нарастили Венгрия (на 39% больше год к году) и Польша (на 34% год к году).

В конце апреля Украина и Венгрия объединили две точки поставки газа — «Берегово» и «Бергдароц» — и на их базе создали единый виртуальный пункт передачи газа. Он заработал 1 мая. В июне стало известно о заключении такого же соглашения между Украиной и Польшей. Виртуальная точка была создана на базе двух точек поставки газа «Дроздовичи» и «Германовичи». Она начала функционировать 1 июля. Как сообщал Макогон, это позволит увеличить пропускную способность газопровода и упростить импорт газа.

С 2015 года Украина прекратила напрямую закупать газ у России и получает топливо от компаний-поставщиков в Европе.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Украина, поставки газа
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