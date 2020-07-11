Суточный импорт газа на Украину обновил максимум за шесть лет

Украина импортировала 70 млн куб. м газа в сутки из Евросоюза, это рекордный объем с 2014 года, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. Свою роль в этом сыграли единые с Польшей и Венгрией виртуальные точки поставки

Фото: Jan Koller / CTK / Global Look Press

Суточный объем импортируемого из Евросоюза на Украину газа достиг отметки 70 млн куб. м и обновил рекорд 2014 года, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Он объяснил рост объемов созданием виртуальных точек на границе с Польшей и Венгрией, а также запуском виртуального реверса. «Ещё в прошлом году максимальная мощность по импорту не превышала 66 млн м3 в сутки и была ограничена существующей инфраструктурой. Сейчас же с виртуальным реверсом импорт может достигать 170 млн м3 в сутки», — отметил Макогон.

По его словам, большая часть импортного топлива идет на сезонное закачивание в подземные хранилища газа. Магокон также подчеркнул, что в 2020 году значительные объемы закачивают европейские компании, тогда как два года назад основную часть газа закачивал «Нафтогаз».

В начале июля «Оператор ГТС Украины» сообщил, что в первой половине 2020 года импорт газа из ЕС вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Превышение составило 1,3 млрд куб. м, объем импорта достиг 7 млрд куб. м.