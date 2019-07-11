«Транснефть» передала вопрос о тарифах на транзит в Белоруссии в кабмин

«Транснефть» передала вопрос о тарифах на транзит в Белоруссии в кабмин

«Транснефть» получила сообщение «Гомельтранснефть Дружба» о проведении с 1 августа внеочередного повышения тарифа на транзит нефти на 21,7%. Об этом говорится в релизе российской компании, поступившем в РБК.

В «Транснефти» считают, что оснований для повышения тарифа нет. Вопрос о рассмотрении внепланового увеличения тарифов переходит на уровень рассмотрения уполномоченных органов Белоруссии и России в области тарифного регулирования, указала компания. С российской стороны речь идет о Минэнерго и ФАС.

Ранее «Интерфакс» ознакомился с копией письма от 1 июля в адрес «Транснефти», в котором говорится, что повышение действующих тарифов на транспортировку нефти на 21,7% с 1 августа позволит белорусской компании обеспечить возмещение затрат, которые были понесены в результате инцидента на нефтепроводе «Дружба» ($23,7 млн).

В апреле стало известно о загрязнении белорусского участка «Дружбы» хлорорганикой. Это привело к приостановке прокачки российской нефти в Польшу, Украину, Словению, Венгрию и Германию. Прокачка чистой нефти в Белоруссию возобновилась в мае, Польша возобновила прием нефти в начале июня. В России расследуется уголовное дело о загрязнении «Дружбы».