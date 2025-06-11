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Бизнес ,  
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Blackstone решила инвестировать в Европу $500 млрд

Привлекательность региона для инвесторов растет на фоне геополитических изменений. Blackstone также интересует Ближний Восток
Стив Шварцман
Стив Шварцман (Фото: Thos Robinson / Getty Images)

Blackstone Inc. намерена в течение следующих десяти лет инвестировать в Европу до $500 млрд, сообщил Bloomberg гендиректор инвестиционной компании Стивен Шварцман. Такие планы свидетельствуют о растущей привлекательности региона в период геополитических изменений, отмечает агентство.

«Мы видим в этом большую возможность. Они [страны Европы] начинают менять свой подход, мы считаем, это приведет к более высоким темпам роста», — сказал он.

Blackstone не единственная рассматривает Европу как привлекательное направление для инвесторов. На прошлой неделе на отраслевой конференции в Берлине подобные планы озвучили представители BC Partners, Permira и Brookfield Asset Management.

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Blackstone была основана в 1985 году. В 1991-м группа вышла на рынок инвестиций в недвижимость. Сейчас это крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций. Объем активов под ее управлением превышает $1 трлн. У компании 27 офисов в США, странах Европы и Азии, а штаб-квартира находится в Нью-Йорке.

В первом квартале 2025 года чистая прибыль Blackstone составила $614,9 млн, что на 27,1% меньше, чем годом ранее. Выручка сократилась на 11%, до $3,29 млрд.

В лондонском офисе Blackstone работают 650 человек, сказал Шварцман. Фирма вложила около $100 млрд в Великобританию, став одним из крупнейших иностранных инвесторов в стране, добавил он.

Компанию также интересует Ближний Восток. По словам Шварцмана, быстрый рост таких городов, как Эр-Рияд и Дубай, «создает привлекательные возможности».

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Инвестиции инвестиционная компания Европа
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