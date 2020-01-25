В сенате США потребовали от Tesla переименовать термин «автопилот»

По мнению сенаторов, данный термин вносит путаницу и не ориентирует водителей на то, что они в любом случае обязаны следить за дорогой

Фото: Beck Diefenbach / Reuters

Член сенатского комитета по торговле, науке и транспорту Эдвард Марки заявил, что Tesla должна переименовать свою систему помощи водителю автопилот, и предпринять дополнительные меры для того, чтобы водители больше обращали внимание на дорогу при использовании данной системы.

«Автопилот — несовершенная система, но я верю, что опасности, которая она несет, можно преодолеть», — приводит слова Марки Bloomberg.

По словам сенатора, термин «автопилот» создает путаницу при использовании системы, вступая в противоречие с руководством пользователя и инструкцией, в которых подчеркивается, что водители должны контролировать свой автомобиль. Переименование системы уменьшит эту путаницу, считает он.

Агентство отмечает, что Марки поддерживает его коллега по сенату Ричард Блюменталь. Впервые они написали письмо в адрес Tesla с вопросами относительно безопасности системы автопилот в мае 2018 года.