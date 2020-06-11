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«Сибур» вернул офисный персонал на пятидневку

Корпоративный центр «Сибура»
Корпоративный центр «Сибура» (Фото: «Сибур»)

Нефтехимическая компания «Сибур» приняла решение о возврате своего офисного персонала на пятидневную рабочую неделю, сообщил РБК представитель компании. По его словам, административно-управленческий персонал «Сибура», составляющий около четверти штата, возвращается на пятидневку с 11 июня.

На четырехдневную рабочую неделю все сотрудники корпоративного центра «Сибура» в Москве и административно-управленческий персонал предприятий компании были переведены в начале апреля. Тогда сообщалось, что четырехдневная рабочая неделя подразумевает сокращение заработной платы сотрудников на 20%.

«Сибур» переведет офисный персонал на четырехдневку из-за коронавируса
Бизнес
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Представитель компании также пояснил, что она ведет поэтапное возвращение сотрудников в офисы компании с учетом эпидемиологической ситуации в стране и в каждом конкретном регионе.

Представитель «Сибура» сообщил РБК, что в первую очередь к стандартному режиму работы возвращается та часть коллектива корпоративного центра и административного персонала предприятий, выполнение задач которой предполагает особые условия технического обеспечения или управление процессами непосредственно с рабочего места.

«Кроме того, компания учитывает опыт удаленной работы, а также необходимость обеспечения безопасной работы в офисе с учетом социального дистанцирования, поэтому абсолютный возврат в ситуацию до января сложно представить. В связи с этим задача — найти наиболее эффективный для работы формат. В перспективе для части сотрудников возможно сочетание удаленной и офисной работы», — отметил представитель «Сибура».

Материал дополняется.

Авторы: Евгений Калюков, Тимофей Дзядко
Теги: «Сибур», пятидневка, четырехдневная рабочая неделя
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