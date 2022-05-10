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Бизнес ,  
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Производитель IQOS решил купить европейского конкурента

Производитель IQOS Philip Morris решил купить европейского конкурента Swedish Match
Philip Morris PM $99,9 +1,11% Купить

Philip Morris International, одна из крупнейших табачных компаний в мире, ведет переговоры о покупке своего шведского конкурента Swedish Match, сообщила пресс-служба американской компании. Аналогичное заявление сделали в Swedish Match.

В сообщении говорится, что Swedish Match могут сделать соответствующее предложение, однако обсуждение вероятной сделки все еще ведется и пока остается неясным ее перспектива.

«PMI не намерена делать никаких дальнейших комментариев относительно обсуждений до тех пор, пока это не будет уместно», — подчеркнули в компании.

Заявления компаний стали реакцией на публикацию The Wall Street Journal, в которой источники издания рассказали о вероятной сделке. По данным газеты, Swedish Match оценивается в $12-15 млрд, тогда рыночная стоимость Philip Morris составляет $155 млрд. Собеседники WSJ рассказали, что стороны могут достигнуть соглашения уже на этой неделе, отметив, что переговоры все еще могут не привести к сделке.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Philip Morris International выпускает продукцию под брендами Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street, в его портфеле также бренд системы нагревания табака IQOS). По состоянию на конец марта, по данным компании, ее системы нагревания табака доступны в 71 стране, IQOS пользуются около 12,7 млн человек во всем мире, не считая Россию и Украину.
 

Материал дополняется.

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