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Глава «Деловой России» стал владельцем ресторана из мирового топ-20

Председатель «Деловой России» Алексей Репик станет основным акционером ресторана Twins Garden; его доля составит 90%. Роль бренд-шефов братьев Березуцких в проекте не изменится, хотя об обратном ранее заявили в отрасли
Фото: twinsgardenmoscow / Instagram
Фото: twinsgardenmoscow / Instagram

В ресторанном проекте Twins Garden меняется учредитель, им станет основатель и владелец фармацевтической компании «Р-Фарм» и председатель «Деловой России» Алексей Репик. Об этом РБК сообщили в пиар-службе бренд-шефов Ивана и Сергея Березуцких.

Ресторан Березуцких Twins Garden в 2019 году, занял 19-ю строчку основного ежегодного рейтинга World’s 50 Best Restaurants. Из российских ресторанов в рейтинг также попал White Rabbit.

«Роль Березуцких остается абсолютно неизменной в проекте. Свою долю в компании они не продают, соучредительский процент остается прежним», — заявил представитель братьев.

Репик в разговоре с РБК подтвердил информацию о том, что станет учредителем ресторана Twins Garden, который расположен на Страстном бульваре в Москве. По его словам, он станет основным акционером (90%), а Березуцкие будут его партнерами (у каждого — по 5%).

Согласно базе «Спарк», сейчас у Березуцких по 12,5%, более 50% у гендиректора «Стройтранснефтегаза» Ивана Сибирева, 12,4% у бывшего топ-менеджера дочек «Стройтранснефтегаза» Максима Фенина.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Я считаю их (Березуцких) творчество достоянием российской гастрономической мысли и посчитал необходимым в критически тяжелое для всего ресторанного рынка время поддержать проект, который является визитной карточкой России для многих гостей моей любимой столицы», — рассказал Репик.

Бизнесмен, занимающий 48-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes с состоянием $2,1 млрд., отметил, что он намерен с братьями развивать «новые направления их творчества», в том числе агро- и гастротуризм. «Еще одним элементом совместного сотрудничества будет работа братьев над книгой эксклюзивных рецептов для первого в мире домашнего кухонного робота (Moley Robotics, где я являюсь 50% акционером и председателем совета директоров), который выйдет на рынок уже в следующем году», — сообщил Репик.

Детали и размер инвестиций в новые проекты предприниматель раскрыть отказался.

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8 мая в Telegram-каналах СысоевFM и «Пьяный Мастер» появилась информация о том, что братья Березуцкие покинули проект Twins Garden. Эту информацию также опубликовал ресто-журналист Евгений Лошманов в Facebook без указания источников информации.

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Авторы: Майя Бобенко, Михаил Юшков, Анна Левинская
Теги: Алексей Репик, Москва, ресторан
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