Глава «Деловой России» стал владельцем ресторана из мирового топ-20

Председатель «Деловой России» Алексей Репик станет основным акционером ресторана Twins Garden; его доля составит 90%. Роль бренд-шефов братьев Березуцких в проекте не изменится, хотя об обратном ранее заявили в отрасли

Фото: twinsgardenmoscow / Instagram

В ресторанном проекте Twins Garden меняется учредитель, им станет основатель и владелец фармацевтической компании «Р-Фарм» и председатель «Деловой России» Алексей Репик. Об этом РБК сообщили в пиар-службе бренд-шефов Ивана и Сергея Березуцких.

Ресторан Березуцких Twins Garden в 2019 году, занял 19-ю строчку основного ежегодного рейтинга World’s 50 Best Restaurants. Из российских ресторанов в рейтинг также попал White Rabbit.

«Роль Березуцких остается абсолютно неизменной в проекте. Свою долю в компании они не продают, соучредительский процент остается прежним», — заявил представитель братьев.

Репик в разговоре с РБК подтвердил информацию о том, что станет учредителем ресторана Twins Garden, который расположен на Страстном бульваре в Москве. По его словам, он станет основным акционером (90%), а Березуцкие будут его партнерами (у каждого — по 5%).

Согласно базе «Спарк», сейчас у Березуцких по 12,5%, более 50% у гендиректора «Стройтранснефтегаза» Ивана Сибирева, 12,4% у бывшего топ-менеджера дочек «Стройтранснефтегаза» Максима Фенина.