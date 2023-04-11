«Гранд Сервис Экспресс» запустил поезд в Крым с вагоном-столовой

Вагон-столовая отличается от вагона-ресторана тем, что блюда можно выбрать прямо с витрины, а не ждать их приготовления. Это ускоряет обслуживание пассажиров. Кроме того, цены в столовой ниже. РЖД ранее запустили вагоны-бистро

Фото: tavria_train / Telegram

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» запустил на тестовых рейсах в составе поезда из Москвы в Симферополь и обратно вагон-столовую, сообщается в телеграм-канале компании.

«В зале вагона-столовой расположены восемь столиков на четырех человек. По сравнению с вагоном-рестораном появились зона мини-раздачи с подогревом, бойлер и микроволновка, а также стеллаж для подносов с грязной посудой», — говорится в сообщении.

В компании заявили, что в вагоне-столовой цены ниже, чем в вагоне-ресторане, а процесс обслуживания проходит быстрее. Другие отличия вагона-столовой — пассажиры могут выбрать блюда с витрины и быстро перекусить; в дневном меню нет крепких алкогольных напитков; еду можно упаковать в контейнер.

В меню вагона-столовой:

на завтрак (с 8:00 до 12:00) — каши, сырники, блинчики;

на обед (с 12:00 до 17:00) — салаты, супы, вторые блюда, гарниры;

на ужин — классическое меню вагона-ресторана.

Сейчас такой вагон тестируют в поезде № 165/166 Москва — Симферополь до 23 мая. С 1 июня их планируют использовать в одном из составов поезда № 75/76 Омск — Симферополь.

«Обкатка» покажет, нужно ли поменять что-то в вагоне, отметили в компании. В дальнейшем число таких вагонов хотят увеличить и поставить их на дальние рейсы.

В вагоне-ресторане «Гранд Сервис Экспресса» тоже восемь столиков на 32 места. В меню — каши, яичница, брускетты, мясные блюда и закуски, также есть винная и барная карты.

В августе прошлого года РЖД показали, как будет выглядеть их вагон-бистро. Он двухэтажный: на первом этаже находится бар с барной стойкой и посадочными местами, пространство салона второго этажа расширено.

В вагоны-бистро, в отличие от вагонов-ресторанов, загружаются контейнеры с готовыми блюдами, которые затем разогреваются и подаются пассажирам. Это, отмечают в РЖД, ускоряет обслуживание, так как в вагонах-ресторанах еда готовится на кухне поезда во время движения состава.

По данным компании, сейчас вагоны-бистро есть более чем в 20 поездах, следующих по маршрутам Нижний Новгород — Санкт-Петербург, Самара — Москва, Белгород — Москва и др. Вагоны-рестораны есть примерно в сотне поездов.