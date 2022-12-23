Пять двухэтажных вагонов-бистро появятся в поездах в начале 2023 года

В начале 2023 года в российских поездах дальнего следования будет пять новых двухэтажных вагонов-бистро, следует из материалов пресс-службы Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД), поступивших в РБК. Четыре из них войдут в составы поездов «Адлер — Москва» и «Казань — Москва», а один уже есть в туристическом поезде «В Карелию».

В таком вагоне 36 мест, состоящих из одиночных кресельных модулей и столов для одновременного размещения четырех пассажиров. Кресла можно разворачивать, так что есть возможность создать отдельную зону для себя. Столы оснащены устройствами для беспроводной зарядки мобильных устройств, розетками 220 В и USB.

В вагоне также появился лифт, который позволяет перемещать готовые блюда из кухни в обеденный зал.

«Главное отличие вагонов-бистро от вагонов-ресторанов заключается в том, что в вагон-бистро поставляются стерильные контейнеры с замороженной едой. <...> Блюда остается только разогреть и сервировать для подачи пассажиру», — пояснили в компании. Сейчас вагоны-бистро есть в 13 поездах: из Москвы в Волгоград, Воронеж, Тамбов, Казань, Брянск, из Адлера в Москву, из Белгорода в Москву, из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга в Адлер и Мурманск.

В августе РЖД обещали, что уже к концу года в составе двухэтажных поездов дальнего следования будет ходить шесть вагонов-бистро нового модельного ряда.