«Коммерсантъ» узнал о призыве убрать автоматическую страховку авиабилетов

В ЦБ отметили «негативный информационный фон», связанный с автоматическим согласием на страховку. Оно предусмотрено почти у всех авиакомпаний, полисы стоят 300–600 руб.

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Служба Банка России по защите прав потребителей рекомендовала авиакомпаниям отключить на своих сайтах автоматическое согласие пассажиров на покупку страховки при приобретении билета, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания с перевозчиками, страховыми компаниями и представителями Роспотребнадзора.

На совещании представители ЦБ предупредили, что из-за автоматической галочки на страховке есть риск, что пользователи заключат договор, предварительно не изучив его. Предустановленное согласие создает «негативный информационный фон», а небольшой размер страховой премии «не мотивирует потребителей на возврат полиса и маскирует проблему», отметил регулятор.

Из протокола следует, что в прошлом году Роспотребнадзор вынес транспортным компаниям 82 предостережения и направил в суд 12 исковых заявлений «о защите интересов неопределенного круга лиц» из-за навязывания страховок.

Представители «Ингосстраха», СОГАЗа, СК «Согласие», «АльфаСтрахования» заявили на совещании, что от потребителей жалоб почти не поступало. Они отметили, что предустановленное согласие «является публичной офертой, а оплата услуги — акцептом».

РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса и Росавиации.

Автоматическое согласие предусмотрено почти у всех перевозчиков, авиакомпании начали вводить страховки на своих сайтах в 2015 году, стоимость полисов составляет 300–600 руб. В «Уральских авиалиниях» сообщили газете, что это одна из статей неавиационных доходов, и отметили, что сталкивались с редкими негативными откликами клиентов. В других авиакомпаниях не ответили на запрос издания.

По словам источников «Коммерсанта» на рынке, объем рынка авиастрахования пассажиров составляет 2–5 млрд руб., перевозчики получают «весьма существенную» комиссию. Аналитик по транспорту Елена Сахнова оценила долю неавиационых доходов в общей выручке обычных авиакомпаний в 10%, а лоукостера «Победа» даже в 30%. У традиционных компаний на первом месте — оплата перевеса багажа и покупка товаров на борту, а у лоукостеров — выбор мест и питание, отмечает издание.

В сентябре 2020 года ЦБ опубликовал информационное письмо страховым организациям, в котором назвал недопустимым автоматическое проставление за клиента согласия на приобретение дополнительного полиса при покупке авиа- и железнодорожных билетов. Регулятор заявил, что такая практика вводит в заблуждение и по закону оплата страховки происходит после того, как пассажир ознакомился с условиями страхования.