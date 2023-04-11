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«Коммерсантъ» узнал о призыве убрать автоматическую страховку авиабилетов

«Коммерсантъ»: ЦБ призвал авиакомпании убрать автоматическую страховку при покупке билетов
В ЦБ отметили «негативный информационный фон», связанный с автоматическим согласием на страховку. Оно предусмотрено почти у всех авиакомпаний, полисы стоят 300–600 руб.
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Служба Банка России по защите прав потребителей рекомендовала авиакомпаниям отключить на своих сайтах автоматическое согласие пассажиров на покупку страховки при приобретении билета, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания с перевозчиками, страховыми компаниями и представителями Роспотребнадзора.

На совещании представители ЦБ предупредили, что из-за автоматической галочки на страховке есть риск, что пользователи заключат договор, предварительно не изучив его. Предустановленное согласие создает «негативный информационный фон», а небольшой размер страховой премии «не мотивирует потребителей на возврат полиса и маскирует проблему», отметил регулятор.

Из протокола следует, что в прошлом году Роспотребнадзор вынес транспортным компаниям 82 предостережения и направил в суд 12 исковых заявлений «о защите интересов неопределенного круга лиц» из-за навязывания страховок.

Представители «Ингосстраха», СОГАЗа, СК «Согласие», «АльфаСтрахования» заявили на совещании, что от потребителей жалоб почти не поступало. Они отметили, что предустановленное согласие «является публичной офертой, а оплата услуги — акцептом».

РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса и Росавиации.

Автоматическое согласие предусмотрено почти у всех перевозчиков, авиакомпании начали вводить страховки на своих сайтах в 2015 году, стоимость полисов составляет 300–600 руб. В «Уральских авиалиниях» сообщили газете, что это одна из статей неавиационных доходов, и отметили, что сталкивались с редкими негативными откликами клиентов. В других авиакомпаниях не ответили на запрос издания.

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По словам источников «Коммерсанта» на рынке, объем рынка авиастрахования пассажиров составляет 2–5 млрд руб., перевозчики получают «весьма существенную» комиссию. Аналитик по транспорту Елена Сахнова оценила долю неавиационых доходов в общей выручке обычных авиакомпаний в 10%, а лоукостера «Победа» даже в 30%. У традиционных компаний на первом месте — оплата перевеса багажа и покупка товаров на борту, а у лоукостеров — выбор мест и питание, отмечает издание.

В сентябре 2020 года ЦБ опубликовал информационное письмо страховым организациям, в котором назвал недопустимым автоматическое проставление за клиента согласия на приобретение дополнительного полиса при покупке авиа- и железнодорожных билетов. Регулятор заявил, что такая практика вводит в заблуждение и по закону оплата страховки происходит после того, как пассажир ознакомился с условиями страхования.

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