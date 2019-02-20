АвтоВАЗ начал переговоры о поставке автомобилей в Иран

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ начал вести переговоры о поставке машин в Иран. Об этом журналистам в кулуарах авиасалона Aero India — 2019 рассказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов, передает ТАСС.

«АвтоВАЗ собирает автомобили в Египте, <...> активно идут переговоры в ряде других стран, таких как, например, Иран», — сказал он, уточнив, что речь идет о поставке и сборке.

По итогам 2018 года​ бренд АвтоВАЗа Lada довел свою долю на российском рынке в сегменте легковых автомобилей до рекордных 20,8%, экспорт вырос на 57%. В прошлом году были налажены поставки в Турцию, Тунис, Чили и на Кубу.

Основными экспортными рынками для российского автопроизводителя остались, как и прежде, страны СНГ — Казахстан, Белоруссия и Узбекистан. Всего на данный момент Lada продается в 34 странах мира.