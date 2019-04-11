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Бизнес ,  
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Forbes назвал десять самых перспективных молодых управленцев в России
В список вошли представители Airbnb, «Яндекс.Такси», Papa John’s, «Лаборатории Касперского», Mail.ru и Rambler. Журнал также отметил сотрудников администрации Тульской области и МГИМО
Петр Новиков (Фото: petr.a.novikov / Facebook)

Журнал Forbes опубликовал рейтинг десяти самых перспективных управленцев в России моложе 30 лет. Большинство из них — представители технологического бизнеса. В списке есть также управленцы из реального сектора и госслужбы.

Возглавляет рейтинг Петр Новиков, 29-летний стартапер в области дизайна, из Airbnb. В компанию Петр вместе со своим братом Федором попал благодаря своему сервису Asmbld, который разрабатывал модели адаптивного интерьера. На его основе Airbnb создала подразделение Samara, которое займется строительством инновационной недвижимости, изначально ориентированной на экономику совместного потребления. Сейчас братья Новиковы возглавляют команду разработчиков в Samara.

На втором месте — 27-летняя Екатерина Колчина, работающая заместителем президента российского подразделения американской корпорации Papa John’s. До этого она четыре года работала над проектами консалтинговой компании McKinsey в Великобритании и Испании. Затем Колчина руководила проектным офисом в школе «Летово», где помогала основателю учреждения миллиардеру Вадиму Мошковичу решать бизнес-задачи.

Тройку замыкает управляющий директор «Яндекс. Такси» 30-летний Даниил Шулейко. В 2009–2015 годах он работал над маркетинговой стратегией сервиса по доставке еды Delivery Club, добившись получения статуса сооснователя стартапа. «Под присмотром менеджера состоялось поглощение российской компанией местного подразделения Uber», — пишет Forbes.

Далее следуют:

  • первый заместитель губернатора Тульской области 29-летний Вячеслав Федорищев, до 2016 года работавший в РАНХиГС и Минэкономразвития;
  • глава отдела исследования и детектирования сложных угроз «Лаборатории Касперского» 29-летний Антон Иванов, прошедший путь от антивирусного аналитика до руководителя группы по борьбе с «троянскими» вирусами-вымогателями;
  • инвестиционный директор Mail.ru Group Алексей Милевский. Ранее он специализировался на проектах в потребительском и интернет-секторах. Сумма инвестиций, с которыми он работал, превышает $400 млн;
  • декан факультета управления и политики МГИМО 29-летний Генри Сардарян;
  • член управляющего комитета Rambler Group 30-летний Рафаэль Абрамян. До прихода в компанию он работал в АФК «Система», PWC, структурах миллиардера Александра Мамута;
  • соучредитель и гендиректор «ПИК Аренда» 29-летний Илья Дроздов, начинавший карьеру в российском подразделении Uber;
  • один из создателей стартапов inTaxi, uTalk, Global Searching Systems и блокчейн-проекта uBank 29-летний Феликс Хачатрян.
Автор: Григорий Дубов
Теги: управленцы, Forbes, Рейтинг, «золотая молодежь»
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