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Бизнес ,  
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Минпромторг предложил включить в систему tax free еще один регион
Иностранцы смогут вернуть НДС с товаров, купленных в Великом Новгороде — включить этот город в эксперимент по tax free предложил Минпромторг. Сейчас в пилотном проекте участвуют 12 регионов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минпромторг разработал изменения в постановление правительства, расширяющие перечень мест, включенных в систему tax free. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Включить новые магазины в систему tax free поручил в конце марта этого года первый вице-премьер Антон Силуанов, следует из пояснительной записки к документу.

Система tax free заработала в России в апреле 2018 года. В пилотном проекте сейчас участвуют регионы, которые принимали ЧМ-2018: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Мордовия, Волгоградская, Калининградская, Нижегородская, Ростовская, Самарская и Свердловская области, а также Краснодарский край. Также в проекте участвует Московская область.

Минпромторг предлагает дополнить географию пилотного проекта еще одним городом, отмеченным «наибольшей туристической привлекательностью», — Великим Новгородом. О включении Новгородской области в список регионов, где реализуется пилотный проект по tax free, предлагал подумать еще в апреле 2017 года президент Владимир Путин. Такое поручение он давал по итогам встречи с представителями деловых организаций области.

Иностранные туристы, совершившие покупки в участвующих в пилотном проекте городах, могут вернуть сумму НДС при вывозе товаров за пределы Евразийского экономического союза. Сумма покупки должна составлять не менее 10 тыс. руб. Планировалось, что пилотный проект завершится 31 декабря 2018 года, но его продлили до конца 2019 года. Ранее планировалось, что с 2019 года tax free заработает по всей стране.

В расширенном формате пилотный проект позволит качественно удовлетворить потребности туристов и позитивно отразится на динамике товарооборота, в первую очередь дорогостоящих товаров, следует из пояснительной записки. В Минпромторге отмечают, что система tax free делает шопинг в стране более привлекательным и способствует не только росту продаж товаров, попадающих под ее действие, но и всех остальных.

Система tax free не может увеличить турпоток и побуждать туриста к поездке, указывает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Но, по ее мнению, такой элемент цивилизованного туризма дает дополнительные «бонусы» и комфорт туристу, а также стимулирует его к шопингу, добавляет эксперт.

За время действия пилотного проекта по tax free с апреля по декабрь 2018 года иностранцы купили в России товары на 8 млрд руб., оценивал ранее глава Минпромторга Денис Мантуров. Без tax free этих покупок, по словам министра, могло бы не быть. Средний чек покупки у иностранцев, использовавших tax free, составил 100 тыс. руб., самыми активными покупателями были китайцы. Товарами, пользовавшимися особой популярностью у туристов, были косметика, ювелирные украшения, часы, бижутерия, рассказывал Мантуров.

Что может измениться в Москве и Петербурге

Возможность воспользоваться tax free исчезнет у иностранцев, совершивших покупку в московском торговом центре «Охотный ряд» следует из проекта постановления. Манежная площадь, на которой он расположен, исключена из перечня московских улиц, на которых туристу смогут вернуть НДС. Но зато в зону tax free могут войти Ходынский бульвар, где расположен самый большой торговый центр Москвы «Авиапарк», и деревня Лапшинка в Новой Москве (торговый центр Vnukovo Outlet Village).

В Петербурге предлагается распространить зону беспошлинной торговли на всю длину Большой Конюшенной улицы, на которой сосредоточены магазины премиальных брендов. Сейчас на Большой Конюшенной туристы могут возвращать НДС только с покупок в ДЛТ (Дом ленинградской торговли) — торговом центре под управлением Mercury.

Авторы: Елена Сухорукова, Надежда Федорова
Теги: Минпромторг, tax free
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