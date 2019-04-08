Минпромторг предложил включить в систему tax free еще один регион

Иностранцы смогут вернуть НДС с товаров, купленных в Великом Новгороде — включить этот город в эксперимент по tax free предложил Минпромторг. Сейчас в пилотном проекте участвуют 12 регионов

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Минпромторг разработал изменения в постановление правительства, расширяющие перечень мест, включенных в систему tax free. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Включить новые магазины в систему tax free поручил в конце марта этого года первый вице-премьер Антон Силуанов, следует из пояснительной записки к документу.

Система tax free заработала в России в апреле 2018 года. В пилотном проекте сейчас участвуют регионы, которые принимали ЧМ-2018: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Мордовия, Волгоградская, Калининградская, Нижегородская, Ростовская, Самарская и Свердловская области, а также Краснодарский край. Также в проекте участвует Московская область.

Минпромторг предлагает дополнить географию пилотного проекта еще одним городом, отмеченным «наибольшей туристической привлекательностью», — Великим Новгородом. О включении Новгородской области в список регионов, где реализуется пилотный проект по tax free, предлагал подумать еще в апреле 2017 года президент Владимир Путин. Такое поручение он давал по итогам встречи с представителями деловых организаций области.

Иностранные туристы, совершившие покупки в участвующих в пилотном проекте городах, могут вернуть сумму НДС при вывозе товаров за пределы Евразийского экономического союза. Сумма покупки должна составлять не менее 10 тыс. руб. Планировалось, что пилотный проект завершится 31 декабря 2018 года, но его продлили до конца 2019 года. Ранее планировалось, что с 2019 года tax free заработает по всей стране.

В расширенном формате пилотный проект позволит качественно удовлетворить потребности туристов и позитивно отразится на динамике товарооборота, в первую очередь дорогостоящих товаров, следует из пояснительной записки. В Минпромторге отмечают, что система tax free делает шопинг в стране более привлекательным и способствует не только росту продаж товаров, попадающих под ее действие, но и всех остальных.