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Минтранс запросил дополнительные средства для выкупа зарубежных самолетов

«Ъ» узнал о запросе Минтранса средств из ФНБ для выкупа иностранных самолетов
Минтранс запросил у кабмина дополнительные 295 млрд руб. из ФНБ на выкуп иностранных самолетов. Первый льготный заем был предоставлен в 2023 году в размере 300 млрд руб., на него приобрели у лизингодателей 165 воздушных судов
«Аэрофлот» AFLT ₽39,78 Купить
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Минтранс запросил у кабмина дополнительные 295 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году для выкупа иностранных самолетов у бывших лизингодателей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как уточнил собеседник издания, эта сумма обусловлена преимущественно потребностями «Аэрофлота». Решения по запросу пока нет, однако он обсуждался на совещании у президента России 7 февраля, где также шла речь о переносе сроков поставок новых отечественных самолетов, пишет «Ъ».

После начала военной операции на Украине США и Евросоюз прекратили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также обязали своих лизингодателей вернуть уже предоставленные в аренду российским эксплуатантам воздушные суда. Чтобы снять иностранную регистрацию и избежать препятствий в эксплуатации самолетов на зарубежных маршрутах, их стали выкупать. В таких сделках права собственности переходят государственной страховой компании НСК. Ей принадлежит «НЛК-Финанс», через которую самолеты вновь оформляются в лизинг российским авиакомпаниям. НСК контролирует подведомственное Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов».

В начале 2023 года из ФНБ было выделено в качестве льготного займа по ставке 1,5% на 15 лет порядка 300 млрд руб. на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей. Как сообщал источник РБК, все эти деньги были потрачены на приобретение 165 воздушных судов, что составляет порядка 40% от импортного парка (400 самолетов), который остался в России.

Так, за 2023-й — начало 2024 года группа «Аэрофлот» урегулировала споры со своими лизингодателями по 93 самолетам, S7 Airlines — по 45, «Уральские авиалинии» — по 19, а дальневосточная авиакомпания «Аврора» — по восьми. Чартерная авиакомпания iFly рассчитывала на господдержку для выкупа трех воздушных судов, но не получила субсидии. Источники РБК сообщали, что выкуп так и не состоялся.

Россия выкупила более 160 самолетов у иностранных лизингодателей
Бизнес
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК
По данным источников «Ъ», из первого транша ФНБ «Аэрофлот» получил порядка 250 млрд руб. Сам перевозчик анонсировал, что направил на сделки по самолетам и авиационным двигателям почти 15 млрд руб. чистой прибыли «Победы». В парке авиакомпании 349 воздушных судов, в том числе 78 Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия». «Ъ» со ссылкой на презентацию «Аэрофлота» пишет, что из 271 иностранного самолета из бермудского реестра выведено 185 самолетов (102 переоформленных воздушных судна иностранных собственников и 83 — российских лизингодателей). Таким образом, авиагруппа может выкупить еще 86 зарубежных самолетов, заключило издание.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Минтранс кабмин ФНБ самолет лизинг
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