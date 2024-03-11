Минтранс запросил дополнительные средства для выкупа зарубежных самолетов
Минтранс запросил у кабмина дополнительные 295 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году для выкупа иностранных самолетов у бывших лизингодателей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Как уточнил собеседник издания, эта сумма обусловлена преимущественно потребностями «Аэрофлота». Решения по запросу пока нет, однако он обсуждался на совещании у президента России 7 февраля, где также шла речь о переносе сроков поставок новых отечественных самолетов, пишет «Ъ».
После начала военной операции на Украине США и Евросоюз прекратили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также обязали своих лизингодателей вернуть уже предоставленные в аренду российским эксплуатантам воздушные суда. Чтобы снять иностранную регистрацию и избежать препятствий в эксплуатации самолетов на зарубежных маршрутах, их стали выкупать. В таких сделках права собственности переходят государственной страховой компании НСК. Ей принадлежит «НЛК-Финанс», через которую самолеты вновь оформляются в лизинг российским авиакомпаниям. НСК контролирует подведомственное Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов».
В начале 2023 года из ФНБ было выделено в качестве льготного займа по ставке 1,5% на 15 лет порядка 300 млрд руб. на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей. Как сообщал источник РБК, все эти деньги были потрачены на приобретение 165 воздушных судов, что составляет порядка 40% от импортного парка (400 самолетов), который остался в России.
Так, за 2023-й — начало 2024 года группа «Аэрофлот» урегулировала споры со своими лизингодателями по 93 самолетам, S7 Airlines — по 45, «Уральские авиалинии» — по 19, а дальневосточная авиакомпания «Аврора» — по восьми. Чартерная авиакомпания iFly рассчитывала на господдержку для выкупа трех воздушных судов, но не получила субсидии. Источники РБК сообщали, что выкуп так и не состоялся.
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